Abusos en La Salle Montemolín: "Pretendía ablandar nuestra carne sacudiéndote. Luego te metía mano"

Los alumnos del antiguo colegio de La Salle Montemolín de Zaragoza, que estuvo situado en la esquina entre la calle Miguel Servet y Camino de las Torres, tienen claro que a finales de los 60 sufrían en las clases episodios de tocamientos y abusos sexuales de un religioso del centro cuando ellos apenas eran unos adolescentes. HERALDO ha reunido a dos antiguos compañeros de aquella clase de tercero de Bachiller. Entonces, Jorge G. y José Luis M. C. apenas tenían 14 años pero aún recuerdan lo que sufrieron con el hermano Macario Villarroel, profesor de Matemáticas y Ciencias Naturales.

“Aquel profesor llegó en 1967 de otro colegio. Era un auténtico depredador y aplicaba su filosofía: ¡orden y limpieza! Pretendía ablandar nuestra carne sacudiendo bastante. Luego te metía mano en medio de la clase. Tenía fijación con algunos alumnos y si se negaban, se empeñaba más”, así relata Jorge G. lo que sufrieron aquellas dos clases de tercero A y B donde había 90 alumnos. “Se acercaba a tu oído a chuparte, te pasaba la mano por el pecho y te lamía. Lo peor era que coincidieras a solas en el recreo o bien te confesaras los fines de semana, hasta se encerraba con los alumnos en la clase. Hay gente que lo pasó peor que yo”.

El cura Macario Villarroel, profesor de Matemáticas y Ciencias Naturales de La Salle Montemolín, en la fotografía del curso de tercero de Bachiller en 1967. José Miguel Marco

Este relato es confirmado por su compañero de clase José Luis M. C. Ambos alumnos son ahora jubilados (José Luis estudió dos cursos de Derecho y Jorge pasó por las facultades de Ingeniería y Económicas), tienen 66 años y lo que vivieron en ese colegio lo tienen bastante fresco y claro al describir las escenas protagonizadas por el profesor Macario, quien no ocultaba sus tendencias y agresiones sexuales a los estudiantes. Nadie lo llevó a los tribunales con una denuncia. “No era normal y sufría al ver aquello. Creo que hay que evitarlo como sea”, sostiene José Luis.

Sus horarios de clase era de 9 a 13.30 y de 15.30 a 17.30. El peligro de las agresiones y tocamientos se concentraba por las mañanas, durante los recreos y los fines de semana si acudían a la iglesia para confesarse. Jorge G. llegó a pensar en entrar a un seminario y seguir los pasos de un tío religioso, pero procedía de un colegio público de Madrid cuando entró en La Salle de Zaragoza, donde estuvo entre los 10 y 14 años. Su experiencia en el centro religioso le llevó a abandonar esa idea para siempre.

“Primero pegaba y luego empezaba a tocar. Cuando un día un compañero se negó a asumir los tocamientos, él se encabronó, y le pegó un puñetazo en el estómago y cayó redondo. El chaval no volvió a clase porque sus padres se lo llevaron”, recuerda.

Una comisión judicial civil

A estas alturas, los exalumnos consideran que debería crearse una comisión judicial civil. Jorge se presta a declarar para evitar que estas experiencias lamentables. “Si hay que ir a declarar en Madrid yo me presto, pero esto no puede olvidarse. No puede quedarse en manos de la Iglesia, ha de ser un proceso civil. Debemos contarlo para que no vuelvan a ocurrir. En esos años, la educación de España estaba en manos de la Iglesia. Yo me fui del colegio de La Salle después de sufrir los abusos de un cura profesor”, agrega el denunciante.

Además, el jubilado reconoce que no llegó a poner una denuncia por lo vivido, pero “la ignorancia no elude lo que pasaba entonces” y aquello fue “un terror”. “Sé que hubo cosas más fuertes de las que yo cuento y espero que otros compañeros lo digan. Me afectó lo que viví y no es agradable recordarlo, pero denunciarlo es esencial”, concluye Jorge.

Al haberse ido del colegio, se encontró con un compañero en el parque nacional de Ordesa de excursiòn como boy scout y le preguntó enseguida sobre la deriva de ese profesor religioso que los había marcado. El compañero le contó que entre 1972 y 1973 ya lo habían trasladado. Tampoco sabe si sigue vivo.