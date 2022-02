"Llevamos semanas de predominio anticiclónico y es por ello por lo que no está lloviendo. Los frentes no llegan y la situación de sequía empieza a ser preocupante". Así define Rafael Requena, director de la Aemet en Aragón la situación meteorológica actual. Pero aún hay más: "Las previsiones para las próximas semana no son nada halagüeñas", confirma el experto.

Al margen de que en Aragón, otoño y primavera son las estaciones en las que más precipitaciones se registran, "este invierno está siendo especialmente seco, más de lo habitual". "Se van a cumplir dos meses desde la crecida extraordinaria del Ebro y, desde entonces, apenas ha llovido", apunta Requena.

"Este fin de semana, que estaba previsto que lo hiciera, tan solo han caído uno o dos litros en algunos puntos de la comunidad, a excepción del Pirineo, donde ha vuelto a nevar. Pero ha sido un frente aislado y poco generoso", explican desde la Aemet.

Una situación que puede complicarse "todavía más" si para la primavera las precipitaciones tampoco llegan. "Debemos confiar en que para entonces se produzcan esos frentes de lluvia tan necesarios, aunque todavía es pronto para saberlo. Si no es así, la sequía pasará de ser importante a crítica", apunta Rafael Requena.

Borrascas que esperan pronto en el campo aragonés donde los de secano, especialmente, están al límite. Tampoco son buenas las expectativas para el regadío, donde muchos se han visto obligados a optar por cereales de invierno, renunciando a otros cultivos con mayores necesidades de agua como el maíz.

Situación generalizada

Una falta de precipitaciones que afecta también al resto de la península con, además, temperaturas máximas en el mes de enero. "En los próximos días no se esperan lluvias significativas lo que acentuará aún mas la escasez de agua en las reservas hídricas que se encuentran a día de hoy al 44,61%, por debajo de la misma semana del año pasado y de la media de los últimos 10 años que se sitúa en el 60,79%", aseguran desde la Aemet.

Así, está previsto que este martes las nubes sean las protagonistas en el norte y las nevadas, en el pirineo oscense y navarro. Situación similar la del miércoles, mientras que de cara al jueves, se esperan, nuevamente, cielos despejados en todo el país.