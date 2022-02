La víctima de la violación del parque Palomar de Zaragoza está en Brasil y el juicio peligra

El juicio por la violación sufrida por una joven discapacitada de 22 años, a la que encontraron desangrándose en el parque Palomar de Zaragoza, podría no celebrarse. La vista estaba programada para este próximo martes, pero la ausencia de la víctima de semejante brutalidad puede trastocar los planes del tribunal. El padrastro de la muchacha comunicó hace muy pocos días que lleva varios meses en Brasil con su abuela y que aunque su intención era regresar a España para el juicio, su situación económica no le permite afrontar un gasto tan importante.

El familiar de la víctima ha explicado al tribunal que, debido a los problemas de comportamiento que la terrible agresión han acarreado a la joven, de acuerdo con los Servicios Sociales tomaron la decisión de que se marchara a Brasil. Al parecer, la posibilidad de una conexión vía internet para que declare por videoconferencia tampoco es factible puesto que está en una zona rural sin cobertura.

El juicio contra William Oswaldo V. L., de 45 años, debería durar dos días y en él debe dilucidarse si es el autor material o no de la violación de la joven. La Fiscalía así lo cree y por eso solicita para él una condena de 14 años de prisión, pena que la familia de la joven eleva a 15. Sin embargo, la defensa no lo cree así y solicita la absolución, pues su principal argumento es que no fue su representado quién cometió tan execrable hecho, sino otro hombre que no ha sido identificado ni detenido.

La agresión se cometió el 3 de julio de 2020 y el acusado, William Oswaldo V. L., lleva prácticamente desde entonces en prisión provisional. A lo largo del año y medio transcurrido su letrado ha pedido la libertad provisional, pero le ha sido denegada por riesgo de fuga y de reincidencia. Pero ahora, al conocer que la muchacha está en Brasil, volverá a solicitarla.

Imágenes del bus

Ante el juez, el acusado reconoció que estuvo en una pensión de Duquesa Villahermosa con la chica y dijo que la intención de ambos era mantener relaciones sexuales consentidas. Sin embargo, siempre según su declaración, a la víctima le bajó la regla y decidieron no practicar sexo. Añadió que entonces la acompañó a coger el autobús de la línea 22 e incluso le compró el billete.

El abogado de William Oswaldo V. L. mantiene que se subió al bus y, según las grabaciones aportadas en la causa, aparentemente no se ve que sangre o esté herida. Se bajó 17 minutos después y, entre ese punto y el parque Palomar, según su tesis, fue agredida.

Los médicos forenses examinaron a la muchacha y concluyeron que padece un retraso mental calificado como leve-moderado que hace que su grado de madurez no se corresponda con su edad. A ello se suma su dificultad para la comprensión y análisis de situaciones ligeramente complejas, así como una falta de capacidad para la resolución de conflictos.