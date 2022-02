Senda, la perra trufera aragonesa que doblega a los canes de media España

Aragón tiene una campeona en el arte de encontrar trufas... y casi nadie la conoce. Hablamos de Senda, una perra de cinco años natural de Torralba de los Frailes (Zaragoza), donde reside con su dueño, Pedro Martínez. La can se impuso este domingo a una veintena de contrincantes de distintas provincias en el Concurso Nacional de Caza de Trufa celebrado en Mainar en el marco de las IV Jornadas de la Trufa Negra de la comarca del Campo de Daroca.

Senda, una bonita braco alemán que ya resultó ganadora en la edición celebrada en Retascón en 2020 -la última antes de que estallase la pandemia- encontró este pasado fin de semana nada menos que cuatro trufas. Y eso que el nutrido público no ayudó en la labor: "Tuvimos que parar y 'reiniciar' el proceso un par de veces porque se estaba despistando", relata Pedro, que este lunes se mostraba muy orgulloso de la labor de su perra.

¿El secreto de su éxito? "Nada en especial. Creo que lo más importante es que desde que era un cachorro le enseñé a ser obediente, a que me hiciese caso, que me siguiera y no tirase de la cuerda", cuenta el propietario, quien a los tres meses ya empezó a familiarizarla con el preciado ingrediente: "Le iba mostrando el olor, le enseñaba la trufa y procuraba que lo asociase a algo bueno, que tuviera un refuerzo positivo, así que jugaba con ella".

Al año, Senda ya iba encontrando trufas por sí misma. "En ese punto -abunda Pedro- la clave está en mantener esa disciplina y en procurar que no se vicie con otros olores. Además, como yo no soy adiestrador ni ningún experto, he contado con la ayuda de un amigo que sí se ha formado y que me ha ayudado haciendo las correcciones necesarias al animal".

Pedro y Senda, este domingo en Mainar. Gabi orte

Pedro está "muy contento y muy ilusionado" por los logros de Senda, una verdadera campeona aragonesa que, un día después de su triunfo, no estaba de resaca ni cambiando sus hábitos: "El mejor premio, el mejor capricho que se le puede dar es darle todos los días la mejor alimentación y los mejores cuidados, entrenarla y dejarle jugar".

El concurso, controlado por seis jueces -uno de ellos procedente de la región italiana de Umbría-, y en el que participaron veinte canes, se dividió en dos fases. En la primera, los perros tuvieron que encontrar, en un campo de 7x7 y en un tiempo determinado, tres trufas enterradas, cada una de ellas con un peso de veinte gramos. Tras esta fase, llegaron a la final los cuatro que más encontraron. En segundo puesto, tras la aragonesa Senda, se clasificó Paccun, un lagotto romagnolo procedente del municipio barcelonés de San Pedro de Vilamajor. En tercera posición quedó Dory, una perra bodeguera residente en la localidad turolense de Loscos.

Las Jornadas de la Trufa Negra de la Comarca Campo de Daroca están incluidas dentro del calendario de trufiturismo de la Diputación Provincial de Zaragoza. A lo largo del fin de semana, los establecimientos de la zona elaboraron tapas y platos con trufa negra de Aragón. La Comarca Campo de Daroca es una zona muy óptima para el cultivo de la Tuber melanosporum al encontrarse los campos en zonas altas, entre 700 y 1.200 metros. Actualmente, este territorio posee ocho zonas de producción, que suman unas 160 hectáreas -de las 600 que tiene la provincia de Zaragoza- y cuenta con 17 productores.

Una cita internacional

Las jornadas se han convertido en todo un referente de los eventos que se organizan en Aragón en torno a la Tuber melanosprum, y se ha consolidado como el principal foro técnico dedicado a este producto en la comunidad aragonesa. Esta cuarta edición ha sido la más internacional, ya que en ella se citaron productores, truficultores e históricas empresas dedicadas a la truficultura como la italiana Urbani Tartufi, la española Laumont y la aragonesa Aragotruf. Durante la mesa redonda de este encuentro técnico sereivindicó, entre otras cuestiones, "la transparencia y la unidad" en el sector.

En cuanto a las actividades lúdicas destacaron el Laboratorio del Gusto, los Artesanos del Dulce con catas de chocolate, garnacha y trufa, el taller de cocina con trufa, el panel de cata de trufa, la cata de vino de Daroca Bodega y, por supuesto, el mercado de la tierra, que contó con una veintena de expositores.