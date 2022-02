El 20% de las casas rurales en Aragón aún están cerradas: "Creemos que 2022 va a ser un año ya bueno"

Semana tras semana los contagios tras la ola ómicron van bajando en Aragón, lo que lleva parejo el levantamiento de las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias para frenar el virus. También poco a poco van abriendo los alojamientos rurales de la Comunidad, que cuenta con 1.600 (en torno a 700 ubicados en la provincia oscense, 500 en la de Teruel y el resto en la de Zaragoza).

Según apunta el presidente de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur), Jesús Marco, un 20% de ellos aún están cerrados. El motivo de que estos no hayan abierto está en la dificultad para cumplir todos los protocolos de establecimientos seguros. "Se hicieron cuatro cursos -entre el Gobierno autonómico, Turismo Verde de Huesca y Faratur- para saber exactamente los protocolos y había casas para las que era muy difícil cumplirlos todos y prefieron no abrir. Por ejemplo, yo tengo una con cinco habitaciones y tres baños y la cerré. Si los que están alojados son no convivientes habría que desinfectar el baño todas las veces que los utilizaran y tampoco podrían estar en sitios comunes", explica.

Marco resalta las bazas que tiene el turismo verde como son el contacto con la naturaleza y la baja masificación. "Vamos adelante, estamos cogiendo cifras muy buenas. Los clientes piensan que somos un sector seguro y pensamos que van a continuar en esta línea. Creemos que 2022 va a ser un año ya bueno; vamos a empezar con actividades de naturaleza que sean positivas y la gente las va a elegir como destino. No obstante, no vamos a estar aún en los niveles de antes del coronavirus; 2019 fue un buen año", dice.

El mayor emisor de clientes en este tipo de alojamientos es la propia Comunidad seguida de las regiones vecinas. "En cada zona vienen por cercanía. Por ejemplo, a la del Moncayo nos viene gente de Navarra, La Rioja y de Castilla y León. En la provincia de Teruel, del arco mediterráneo como Tarragona, Valencia, Alicante... También tenemos turistas de Barcelona y Madrid", enumera el presidente de Faratur.

40 de mayo, nuevo hostal rural en Cantavieja

La aragonesa Marta Monforte indica que lo que cada vez demanda más el turista son pueblos pequeños, con rico patrimonio cultural, naturaleza y buena gastronomía. Todo ello lo tiene la localidad turolense de Cantavieja (en el Maestrazgo), donde está a punto de abrir un pequeño hostal rural -con el nombre de '40 de mayo'- con 4 habitaciones tipo estudio de 40 metros cuadrados cada una (con una zona de office, sala de estar con chimenea, dormitorio y baño) y con capacidad para 8 personas. "Está enfocado a parejas de adultos. Está previsto que lo inauguremos a primeros de marzo; estamos esperando la licencia turística", cuenta.

Monforte y su marido contaban con una casa familiar grande al lado de la plaza mayor de Cantavieja y tenían la ilusión de convertirla en alojamiento rural impulsados por la "pujanza turística" de la comarca. El proyecto (dentro del programa Leader) comenzó en 2018, se paró tras la irrupción de la covid y retomaron las obras en abril del año pasado. "Hay mucho trabajo, ilusión y esfuerzo detrás. Las cosas no son fáciles y menos en pueblos pequeños, pero confío en que tengamos muchos clientes, que les guste y disfruten de la zona", desea esta mujer, que va a regentar el nuevo alojamiento con su hijo Miguel Fortea, de 18 años.

Por otro lado, la inmensa mayoría de los 90 hoteles con los que cuentan Teruel capital y provincia (diez de ellos de 4 y 5 estrellas y 29, de tres) están abiertos. "Solo están cerrados 4 o 5. Uno porque lo quieren alquilar, según nos han comentado; y hay dos del mismo grupo y como son tan grandes uno está abierto y el otro lo cierran según la temporalidad. Además, en otro después de la pandemia no saben aún si la apertura será en Semana Santa, con la temporada alta. Enero y febrero son prácticamente los peores meses para el tema del alojamiento en la provincia, no hay demanda", explica Roche Murciano, presidente de la Asociación Teruel Empresarios Turísticos.

Este recuerda que más del 40% de la ocupación depende de la Comunidad Valenciana y que hasta que no llegan las Fallas no empieza a haber movimiento. "A partir de Semana Santa es el pistoletazo de salida para la temporada en la mayoría de los alojamientos. Comienza a hacer buen tiempo y la gente se anima más a venir a nuestra provincia", apunta.

Asimismo, Murciano informa de que 2019 fue el mejor año que tuvieron de ocupación y en 2021 pasaron unos "meses malos" hasta que no se abrieron las restricciones de movilidad con otras comunidades autónomas a partir del 15 de mayo. "Desde junio hasta el puente de la Inmaculada fueron seis meses muy buenos. Ojalá este año podamos tener datos similares a 2019, pensamos que va a ser muy bueno", confía.

Más información Los balnearios de Aragón abren con reservas y la vuelta del Imserso

En cuanto a los balnearios, cinco de los diez con los que cuenta la Comunidad (seis en la provincia de Zaragoza, dos en la de Huesca y otros dos la de Teruel) abrieron la pasada semana y los otros cinco (Paracuellos de Jiloca, Termas Pallarés, Balneario de Manzanera, Hotel Balneario Serón y Vilas del Turbón) lo harán a primeros de marzo, tal y como avanza José Franch, presidente de la Asociación de Balnearios de Aragón, que agrupa a todos los centros termales.

"El Imserso ha empezado con bastantes ganas y tiene una ocupación del 75%-80%. Entre estos grupos de mayores y privados tendremos un año bastante bueno. Si no nos vuelve a golpear la pandemia, trabajaremos con la misma fuerza de antes donde teníamos unas ocupaciones que rondaban el 90%-95%", añade.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.