Los aragoneses dan un apoyo masivo a los Juegos de Invierno 2030 y el 90% pide que sean en igualdad

Los aragoneses apoyan de manera masiva que la Comunidad forme parte de una candidatura conjunta con Cataluña liderada por el Comité Olímpico Español para que los Pirineos acojan los Juegos de Invierno de 2030. Ocho de cada diez ven más cosas buenas que malas para seguir adelante con el proyecto. Respaldan, además, que sea una candidatura en pie de igualdad entre las dos autonomías, y achacan al "afán independentista de Cataluña" la insistencia del ‘president’ Pere Aragonès y su Govern por querer liderarlo. Así se desprende de una encuesta de A+M para HERALDO, a partir de 900 entrevistas realizadas del 7 al 10 de febrero, con un margen de error del 3,33%.

Solo un 15% de los aragoneses no sabe aún que la Comunidad está intentando sacar adelante una candidatura olímpica. Del 85% que sí están al tanto, la mayoría ve con buenos ojos el proyecto.Lo mejor, según respalda el 21,5%, sería la promoción que lograría el Pirineo. Destaca, además, un 18,4% que facilitaría el crecimiento económico; un 15%, la inversión en infraestructuras; un 10,3%, el turismo; un 7,1%, la internacionalización de Aragón;un 4,2%, la creación de empleo y un 2,8%, la mejora de los servicios.

De los escasos datos que han trascendido hasta el momento, se conoce que la candidatura tendría un presupuesto de 1.400 millones de euros, de los que 900 los aportaría el Comité Olímpico Internacional (COI) y el resto llegaría a través de la publicidad y de los patrocinadores. Más de 1.920 millones de telespectadores seguirían el desarrollo de las pruebas, en las que competirían 3.000 deportistas durante 17 días.

Entre el 20% que rechaza el proyecto, un 8,9% critica el coste económico. Para el 4,3% hay otras prioridades, un 2,1% ve una baja rentabilidad a corto y medio plazo y un 1,7% habla de un abandono de las infraestructuras.

Más de nueve de cada diez (el 92%) rechazan que la Generalitat tenga más peso que la DGA en la posible organización de los Juegos. La insistencia del Govern por liderarlo se debe, para el 60%, a su "afán independentista". Hay quien lo achaca a criterios técnicos: el 4,1% piensa que creen tener mejores infraestructuras; un 7,3% que estiman que lo organizarían mejor y un 9,4% que están convencidos de que tienen más experiencia. Un 16% lo atribuye a un "sentimiento de superioridad".

En lo que coincide una amplia mayoría (un 91,1%) es en que Cataluña y Aragón tienen que partir en igualdad de condiciones a la hora de presentar la candidatura. Y sostienen, en la misma proporción, que tienen que decidir conjuntamente sobre los Juegos.

Si algo ha quedado claro, tras las advertencias constantes del Gobierno de Aragón, es que si no hay un acuerdo institucional con Cataluña la candidatura no prosperará. El 78% de los encuestados consideran que la falta de consenso puede poner en peligro el proyecto, un 5% piensa que no influirá y el 16% no sabe o no contesta.

El papel de Zaragoza capital

Siete de cada diez consultados consideran que Zaragoza debe jugar un papel fundamental en la candidatura y solo un 10% se opone. Si los Juegos de 2030 se celebraran en los Pirineos, Zaragoza, como Barcelona, podría acoger competiciones de hielo. Técnicos del COI visitaron Aragón los días 13, 18, 19 y 20 de enero.

La decisión del Govern de imponer el nombre de ‘Pirineus Barcelona 2030’ supuso el primer punto de fricción con la DGA. El COE y el presidente Pedro Sánchez tuvieron que intervenir para recalcar que Cataluña y Aragón están en "pie de igualdad". Para el 65% de los encuestados, el nombre es "bastante" o "muy importante". Solo un 13,2% cree que no es relevante.

Se produjo el 27 de enero el segundo encontronazo, cuando Javier Lambán suspendió ‘in extremis’ una cumbre con el ‘president’ Aragonès en Balaguer (Lérida), por la "humillación institucional" que suponía su negativa a comparecer de forma conjunta. Los consultados le apoyan. El plantón fue una decisión "acertada o muy acertada" para el 86%. Solo un 3,7% la rechaza.

Un 83% considera que los Juegos serían una oportunidad para el desarrollo de las infraestructuras del Pirineo y una amplia mayoría estaría a favor de que se consultara a los aragoneses (el 65,3%) y a los habitantes del Pirineo(el 80%) sobre la realización de este proyecto.