Marta Domingo, la zaragozana que vive en París, canta salsa, locuta para Chanel y ayudó a Mónica Bellucci con su castellano

Marta Domingo es de Zaragoza, tiene 45 años y llegó a París a finales de 1999. Filóloga de formación, artista de vocación y profesión, siente la Ciudad Luz como su casa y, sin embargo, mantiene intacto el cariño por la tierra que le vio nacer y crecer, “Vine con una beca Erasmus para acabar mi carrera de Filología. También me tiraba mucho el teatro, y ya había incursionado en él. Enseguida empecé a entrar en contacto con el mundo artístico por aquí, y encadené el Erasmus con una beca de la Caixa para estudiar un posgrado otro año más en París, trabajando en teatro de calle. El crisol de culturas, el abanico de posibilidades que se abría… me encantaba esto”.

De aquellos primeros tiempos recuerda el ansia por conocer y experimentar en nuevos campos de expresión. Dos cosas que mantiene muy vivas a día de hoy. “Comencé a trabajar en compañías teatrales con mucha presencia hispanoparlante, y también incursioné en la música y el doblaje. Sigo alternando todo eso, aunque ahora me centro sobre todo en la música como proyecto personal, aunque también tengo un agente de voz y llega trabajo de doblaje y voz en off para publicidad o documentales”.

Grabar con Mónica Bellucci

Esa publicidad hablada que hace Marta incluye campañas de Chanel (la última, este mismo otoño), Narciso Rodríguez o Carolina Herrera, que se difunden en el mundo hispanoparlante. Ha hecho alguna película como actriz -‘Simón Konianski (2009), de Micha Wald, es la más conocida- y también tuvo la ocasión de trabajar mano a mano con toda una estrella internacional, la musa italiana de varias generaciones. “Dirigí una grabación de Mónica Bellucci en una campaña de Nivea, para ayudarle con su español en la voz en off. Es una persona encantadora, resulta fácil trabajar con ella. Se preocupaba de que yo estuviera cómoda, de hecho, daba confianza en la cabina de grabación. Habla muchos idiomas, pero no estaba totalmente confiada con su español, y la verdad es que salió bien”.

Marta Domingo, actuando en el club Le Baiser Salé, de la capital gala. Francis Roche

Marta se desenvuelve en el segmento de las llamadas músicas del mundo, con las especialidades latinas como principal eco. La salsa, de hecho, está por encima de las demás en su escala de valores. En Montmartre, su barrio, la vida transcurre apaciblemente. “Vivo en el lado menos turístico; la gente sube al Sacré Cœur por las escalinatas, o directa desde el corazón de Pigalle. A mi zona, que está a un lado de la colina le llaman los jardines de Montmartre; es un barrio con gente de todo el mundo, con un punto muy artístico, un pueblo dentro de París donde todos nos conocemos”.

Cuando la zaragozana habla de su vida en el barrio, parece oírse alguna ‘chanson’ de fondo; de hecho, imaginarla paseando entre los pintores de la Place Du Tertre es sencillo, ya que están muy cerca de los lugares que detalla en su relato. “Compro el pan en la Boulangerie Räphaelle, donde atiende Sebastian, cuyos hijos van al colegio con el mío; voy a tomar algo a La Chope du Chateau Rouge, café de barrio tan lleno de artistas como de vecinos que no son artistas; charlo con mi amiga Barbara, una abuelita del barrio que fue trapecista y tenía un circo solamente de mujeres, o visito a Cécile y Jean-Luc, que viven en un antiguo cabaret. Mis horarios no son los de la mayoría, voy adaptándome a grabaciones, ensayos y necesidades de Álvaro, que tiene 10 años. Le encanta cantar y bailar, y la verdad es que lo hace muy bien”.

Marta Domingo en su jardín parisino favorito, detrás del Sacre Coeur. HA

Sus proyectos musicales

El grupo de salsa de Marta, Yemayá la Banda, es enteramente femenino. “La música me llena la vida, y me encanta ir conociendo y aprendiendo cada día un poco más. Trabajamos ahora en nuestro segundo disco, y tocar por salas de toda la ciudad. Ahora estoy trabajando en material propio personal con un pianista cubano que vive en Zaragoza, Humberto Ríos, con quien toqué varias veces allá gracias a Eduardo Balsa y La Tapisca. Ojalá pueda traerlo por aquí; en París regresan ahora ya los conciertos sin butacas, vuelve a ser buen momento para bailar".

A Marta se le agolpan las entradas de su agenda, aunque las desgrana con calma. "Ahora preparamos también un espectáculo de homenaje a Celia Cruz que se desarrollará en julio en la sala de jazz Le Baiser Salé, en la zona de Châtelet. Es una de las tres patas del triángulo de clubes de jazz en esa parte de la ciudad, junto a Le Duc des Lombards y Sunset Sunside. También iremos pronto con Yemayá al Studio de L’Ermitage, un club donde se oyen muchas músicas diferentes, en Belleville”.

En junio del año pasado, Marta estuvo en Los Monegros actuando como percusionista en un filme del artista plástico Ugo Rondinone. “Está en posproducción, me apetece muchísimo ver algo de aquel material, porque fue toda una experiencia, y más aún por ser en Aragón. Me he puesto a estudiar música ibérica, quiero irlo incluyendo en lo que hago aquí, que está más orientado a América Latina. También bailé jotas muchos años, me llama la idea de sacar algo de ese patrimonio a mi presente. Volver por Aragón siempre es algo bueno, por ver a la familia y por reforzar los lazos musicales abiertos, me encantaría seguir en contacto y, quién sabe hacer juntos viajes musicales de ida y vuelta entre París y Zaragoza, sería impresionante. Estamos al lado, la frontera se endureció por la pandemia, pero la situación está mejorando y sería una bonita forma de celebrarlo”.