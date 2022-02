Vestir de Pryca o Continente está de moda

Pryca y Continente son dos palabras que a la generación Z y a los últimos 'millennials' tal vez les suene de lejos. No será porque no sigan en el vocabulario del día a día de algunos zaragozanos: "Me lo he comprado en el Pryca" o "Quedamos en la puerta del Continente", aunque hagan referencia a Carrefour. Ahora renacen de la mano de esta cadena, que surgió de la unión de ambas empresas en 1999, y lo hacen a través de una edición exclusiva inspirada en esos dos hipermercados.

"Vuelven a poner de moda el estilo ochentero gracias a una exclusiva colección limitada de camisetas, calcetines y deportivas", señalan desde Carrefour, marca que ha diseñado esta línea cápsula de ropa y complementos. "Quiere rendir homenaje a sus orígenes", ha reconocido la marca. Han jugado con el arraigo emocional, la nostalgia y la fiebre por la 'logomanía'. Los expertos en moda lo consideran "moda trashy".

La serie de Continente. Carrefour

Los precios son asequibles, ya que oscilan entre 2 y 15 euros. Las camisetas son 4,99 euros y 14,99, las zapatillas. Para la confección de las prendas han seguido técnicas de décadas pasadas y también a las etiquetas les han dado un aspecto 'vintage', con un toque sepia. La campaña de márquetin está asimismo totalmente orquestada con el factor memoria, gracias a 'gameboys' o 'walkmans'.

Conseguir una de estas prendas puede convertirse en una misión complicada, muestra de ello son las miles de interacciones que acumulan algunos sorteos que han organizado en las redes sociales. Además de estar a la venta un número reducido, solo se pueden adquirir en una treintena de centros y en la página web de Carrefour. Mientras que en Zaragoza no es posible comprar nada de la línea de Pryca de forma física, la de Continente se puede encontrar en el Centro Comercial Augusta. No obstante, se ha convertido en un producto demandado. Ejemplo de ello es que las prendas de Pryca ya no están disponibles 'online' y de las de Continente quedan en pocas tallas.

Esta tendencia no es nueva. Lidl sacó en el otoño de 2020 una línea de calcetines, chanclas o camisetas que causaron una auténtica sensación. Se agotaron en las tiendas y productos como las zapatillas pasaron a costar hasta 300 euros en reventa, siendo menos de 20 el precio inicial. Es parte de su línea Lidl Fan, donde en la actualidad promocionan sudaderas –solo para mujer- y zapatillas, ahora agotadas.

Diseños de Jean Paul Gaultier o Victoria Beckham han sido presentados por cadenas de supermercados en otros países, como Estados Unidos. La mezcla de prendas de firmas caras con otras más baratas es cada vez más común. Un ejemplo declarado es Georgina Rodríguez, que aseguró que le "encanta" Hermès, Gucci, Prada o Louis Vuitton, pero también Inditex, Decathlon, Nike o Mayoral.

Demna Gvasalia, director creativo de Balenciaga, apuesta por que la moda no haga "soñar", sino que está para "poder vestirla". Este georgiano puso a la venta camisetas 'oversized' con el logotipo de la empresa de mensajería DHL. Ni los 1.000 euros que costaban fue una excusa para que se agotaran en cuestión de horas. Esa jugada le salió bien y continuó con una bolsa muy similar a la azul de Ikea, a 1.695 euros. A la lista de estas creaciones se suman los trampantojos con los logos de Heineken y de 'Parque Jurásico' -con unicornios-.

Balenciaga sacó hace un tiempo un bolso italiano que bien recuerda a los que usaba (y usa) la clientela en los mercados. El estampado de cuadros rojos y azules, con un fondo blanco, se reprodujo en un modelo de la firma española, con dos asas superiores, dos correas desmontables, un bolsillo interior y la parte superior abierta. El bolso Barbes en lugar de ser de rafia, era de piel de becerro y se podía conseguir por el módico precio de 1.590 euros –nótese la ironía-. Una propuesta similar presentó Louis Vuitton en 2006, con un diseño de Marc Jacobs. Así que puede parecer la simple bolsa de ir al Mercado Central, pero es de mucha más calidad.

Un McDonald’s fue el escenario de un desfile de Gvasalia y Chanel utilizó un supermercado (recreado) para sus 'outfits' de la temporada de invierno de 2014-2015. Las modelos desfilaron entre los lineales, isletas y cajones repletos de cajas y botes, lo que viene a ser un supermercado en toda regla.

El mundo de la moda y de los supermercados se han dado la mano es más ocasiones. Por ejemplo, Ágatha Ruiz de la Prada diseñó una serie de bolsas que se vendieron a finales del año pasado en las tiendas de Lidl dentro de una campaña de 'Save the Children'.