Repollés defiende las medidas de la séptima ola de covid en Aragón entre críticas de "caos" y "despropósito"

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, tuvo que defenderse este jueves de las críticas de toda la oposición. PP, Ciudadanos, Vox e IU arremetieron contra la "improvisación" y la "tardanza" de su departamento en esta séptima ola; una gestión que calificaron de "caótica" y de "despropósito" ante la "flagrante saturación" que se ha vivido en los hospitales y centros de salud y las afecciones a la hostelería y el ocio nocturno.

Repollés solo encontró apoyos entre los socios de Gobierno. Defendió que las medidas se han tomado siempre siguiendo criterios objetivos y con el respaldo de la comunidad científica y aseguró que ni ella ni su equipo se van a rendir, unas palabras que no convencieron a partidos como Cs, que le instó a dar "un paso al lado".

Para la popular Ana Marín han faltado medidas de contención y previsión. "Descargaron a la Atención Primaria de hacer pruebas diagnósticas, pero no de tareas administrativas como la tramitación de bajas. Fallo tras fallo ya van más de 385.0000 aragoneses contagiados", resumió.

El problema, en su opinión, es que la DGA "no ve más allá del hoy". "Gestionan a golpe de martillo. Despedir a los refuerzos covid ha sido uno de los mayores errores que ha cometido", dijo.

Repollés, no obstante, insistió en que "no se ha despedido a nadie", sino que "los contratos finalizaron y no se renovaron por que la situación epidemiológica lo permitía". "En cuanto hubo necesidad se procedió a una nueva contratación", afirmó, al tiempo que recordó la incorporación de otros refuerzos, como los 53 profesionales jubilados, que han ayudado en la vacunación y la tramitación de bajas.

Por su parte, Susana Gaspar, de Ciudadanos, aseguró que si Repollés hubiera trabajado en una empresa privada "ya habría sido despedida". "Ha instalado el caos en la sanidad aragonesa, no se salva nada. La gestión de la séptima ola ha sido la gota que ha calmado el vaso", aseveró. A su juicio, ha faltado liderazgo, credibilidad y diálogo y ha sobrado soberbia. "Siguen corriendo detrás del virus después de siete olas. Son incapaces de adelantarse y anticiparse", agregó.

También afeó al Ejecutivo que aprobara las restricciones horarias "cuando más daño podía hacer a la hostelería", con todo el operativo para celebrar la Nochevieja ya en marcha. En esta línea, el portavoz de Vox, Santiago Morón, criticó que el Departamento volviese a criminalizar a bares, restaurantes y discotecas. "No se ha sabido reaccionar y poner los medios necesarios", dijo.

Mientras, Álvaro Sanz, de IU, lamentó que se actuase cuando ya se estaba dando una situación de "colapso" y pidió un refuerzo "estructural y estable del sistema". "Hay que hablar de futuro. ¿Qué pasa con los crónicos y la Atención Continuada", expuso.

Cambio de prioridades

Desde el pico del pasado 13 de enero, Aragón ha conseguido reducir su incidencia acumulada un 80%, según la consejera de Sanidad. Esto ha hecho que la Comunidad haya entrado en un escenario de "transición" en el que "habrá que valorar" la intensidad de las restricciones que se adopten.

"Las medidas de los primeros tiempos no tienen nada que ver con las que, probablemente, tendremos que establecer a partir de este momento", comentó Repollés, que incidió en que Aragón ha actuado siguiendo siempre "lo que la comunidad científica ha considerado que se tenía que hacer en cada momento". El cambio de escenario, sin embargo, obligará a reordenar las prioridades. "Lo que entonces valía no vale ahora", indicó la titular de Sanidad en alusión a la levedad de la mayor parte de los nuevos casos y las altas tasas de vacunación entre la población vulnerable.