Los directores aragoneses piden "cautela" y "prudencia" ante la retirada de la mascarilla en los patios escolares

Las mascarillas empezarán a desaparecer hoy de los patios al aire libre de los colegios e institutos de Aragón y de toda España después de un curso y medio. No se extinguirán de un plumazo de un día para otro. Los directores de los centros educativos, que reclaman "cautela" y "prudencia", están convencidos de que convivirán los alumnos de primaria y secundaria que la seguirán llevando con los que no. Al igual que ya ocurre con escolares menores de seis años que la usan sin tener obligación de hacerlo.

"Creo que estamos normalizando la situación y es bueno. La sociedad tiene interiorizada esta normalización. Un centro educativo es un lugar donde hay cierto orden y disciplina que facilita que la convivencia sea más normal que en un espacio abierto sin ningún tipo de control", aseguró ayer Felipe Faci, consejero de Educación del Gobierno aragonés.

Aunque el real decreto que elimina la obligatoriedad de las mascarillas en espacios exteriores no incluye en el texto ninguna referencia a los centros escolares, estos quedan incluidos de forma generalizada. Faci aclaró que la norma, que la DGA quiso conocer con detalle antes de dar luz verde a esta medida, tampoco establece la necesidad de mantener la distancia de 1,5 metros, a no ser que se trate de eventos multitudinarios. Consideró que los patios "no tienen por qué ser un lugar de aglomeraciones", sino más bien "un lugar de esparcimiento bastante ordenado". Argumentó que los científicos consideran que en "la interacción" que se producen en estos recintos abiertos "el riesgo de contagios es muy bajo".

"Necesitamos más tiempo"

"Me parece una medida precipitada para implantarla de un día para otro, tendríamos que haber contado con un poco más de tiempo para organizarnos", criticó Eva Bajén, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria. Andalucía, por ejemplo, ha demorado la decisión y espera poder aplicarla mañana.

Profesores y padres insisten en no bajar la guardia. Ricardo Civera, presidente de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón, aboga por que se actúe con "precaución y cautela" . No descarta que en algún momento, si hay muchos contagios en un colegio, se tenga que recomendar a las familias la protección facial. Los maestros van a reforzar el control en las entradas y salidas de los edificios a los recreos. "Vamos a tener que establecer también unos protocolos para establecer dónde se la pueden quitar, cómo guardarla e insistir en que tengan de recambio", dijo. Para el director del colegio Agustina de Aragón de Zaragoza, Horacio Tabernero, otro momento "sensible" a controlar es cuando comen el almuerzo. "Se estará pendiente para que entonces sí mantengan la distancia de 1,5 metros", dijo.

Las voces más críticas llegarondesde la Junta de Personal Docente no Universitario de Huesca. Su presidenta, Carmen López, comentó que el nivel de contagios todavía es "elevado" y "es muy difícil controlar los contactos de un niño positivo covid de esta manera", informó Europa Press. A su entender es una medida "precipitada" y "unilateral".

Flexibilización de otras medidas

La relajación en el uso de las mascarillas llega acompañada de la flexibilización de otras restricciones que se impusieron tras las fiestas navideñas ante la alta contagiosidad de ómicron. Los centros recibieron este miércoles una orden por la que se anula la del pasado 5 de enero y vuelve a estar vigente la dictada para principios de curso el pasado 22 de junio, cuando la séptima ola ni se veía venir. Sí se mantiene la alternativa de teletrabajar para las docentes embarazadas.

A partir de hoy se vuelve a permitir que las tutorías individuales vuelvan a ser presenciales con cita previa y que se organicen actividades de puertas abiertas de cara al proceso de escolarización. Las asociaciones de madres y padres, aunque se comuniquen con el resto de familias por medios telemáticos, podrán llevar a cabo actividades que implique la entrada de personas ajenas al centro siempre que se cumplan las medidas de seguridad contenidas en el plan de contingencia. Si se estima necesario, los recreos se podrán escalonar. Desde principios de este curso ya no es necesario sectorizar el patio ni dividirlo físicamente para los distintos grupos burbuja, sino que los chavales de distintas clases pueden mezclarse.