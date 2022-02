Barbastro aprueba el convenio con el Gobierno de Aragón para realizar la travesía a Salas 

El Ayuntamiento de Barbastro ha dado esta mañana en sesión plenaria luz verde al convenio que firmará con el departamento de Carreteras del Gobierno de Aragón para poder ejecutar la última travesía que queda pendiente por acometer desde que ambas entidades firmaran un convenio de colaboración en 2015 para actuar en cuatro entradas a la ciudad del Vero.

La aparición de unos valiosos restos arqueológicos a comienzos de 2019 -los más antiguos hallados hasta la fecha - paralizó las obras y desde entonces se ha tenido que modificar el proyecto con un nuevo trazado y partidas económicas. En 2021 todo estaba previsto para iniciar los trabajos, pero finalmente la dirección general de Carreteras no pudo licitar por no disponer a tiempo de la financiación. El 23 de enero, Carreteras pidió retomar el convenio al Ayuntamiento pero exigía que fuera ratificado por el pleno, tal y como estaba ocurriendo con las actuaciones que este departamento va a llevar a cabo en otros municipios.

El convenio estipula que el departamento de Carreteras asumirá el 40% de la obra, 260.633 euros, y el Ayuntamiento, el 40%, 173.140 euros. En virtud de este convenio el Consistorio debe presentar el proyecto aprobado por el pleno, disponerse de dicha cantidad y hacerse con la titularidad de los 70 m2 aledaños al Silo, propiedad del Estado. Son precisamente estos puntos en los que ha puesto reparos tanto el interventor como la secretaria municipal ya que en un informe no vinculante comunican a los grupos que no es aconsejable la firma de dicho acuerdo puesto que no se han aprobado los presupuestos, tampoco el proyecto de obra ni se han expropiado los terrenos. En su informe indican que el alcalde o bien el concejal de Urbanismo deberían asumir ese convenio y no el pleno.

Por el contrario, el alcalde popular Fernando Torres afirma que él mismo hubiera firmado dicho convenio, pero ha sido el departamento de Carreteras quien ha pedido que lo ratifique la Corporación municipal. Su socia de Gobierno, Belida Pallás, de Ciudadanos, indicó que las cuestiones que se piden en el convenio “son subsanables” en alusión a que ya hay una partida consignada en el presupuesto que se aprobará inicialmente en las próximas semanas y ya ha concluido el periodo de exposición pública por la expropiación de los terrenos sin haber recibido alegaciones de los vecinos. La cantidad de la expropiación rondaría unos 8.000 euros por esos 70 m2. Desde Urbanismo informan que ya se tiene el proyecto de actuación sobre la carretera, así como la restauración del histórico puente de hierro de Santa Fe y la colocación de un andador de 2 metros. Si bien los grupos de la oposición critican que no han visto el proyecto y achacan falta de anticipación al equipo de Gobierno por no haber tenido ya aprobado el proyecto, comprados los terrenos y aprobado el presupuesto cuando había intención por parte de la DGA de asumir la obra en 2021.

La sesión de esta mañana ha sido bronca por las duras acusaciones vertidas por los grupos de la oposición. Desde En Común se hablaba de un convenio “con irregularidades que podría ser alegal”. Desde Cambiar se señalaba que el Ayuntamiento “se va a tragar otro sapo por el beneficio de la ciudad al igual que en otras ocasiones donde ha habido irregularidades” en la tramitación de proyecto. Estas formaciones han pedido que se ponga en valor los restos arqueológicos encontrados que actualmente han sido soterrados para su preservación.

El PAR criticó la opacidad que ha habido con este proyecto, no entienden como si estaba previsto para 2021 “ahora estén en el tiempo de descuento” y pidió al alcalde que asumiera él el convenio dentro de su potestad sin llevarlo al pleno. Vox dio su voto favorable al ser un asunto urgente y positivo para la ciudad.

El más duro en sus críticas fue el portavoz socialista Daniel Gracia que sostuvo un bronco debate con el alcalde al que acusó de traer a pleno un convenio “viciado que puede ser de nulo derecho. Se incurre en una ilegalidad y el PSOE tienen la conciencia tranquila. Se incluye una partida, sin presupuesto, se pone un expediente sin proyecto aprobado ni terrenos. Hoy se firma un documento público y se pone en grave riesgo a los concejales por no haber hecho el trabajo. Aquí estamos a punto de cometer un delito por falsedad de documentos. El Gobierno de Aragón sí que ha cumplido”.

El alcalde, como el resto de los grupos, resaltó la idoneidad de un proyecto necesario para recuperar la circulación en esa zona de la ciudad y mejorar la seguridad de los vecinos. Y alertó que, de no aprobarse hoy este convenio, el Gobierno de Aragón no podría iniciar la tramitación de la obra en marzo tal y como tiene prevista realizar con otras travesías y esta demandada intervención podría posponerse a 2023, año electoral. “Se nos ha pedido retirar este convenio y sería una barbaridad y una irresponsabilidad. El año pasado ya teníamos esa partida y la tenemos ahora y en breve se aprobará. Hemos hecho lo que nos ha dicho el Gobierno de Aragón, llevar este convenio a pleno y yo asumo mi responsabilidad”, sentencio el alcalde.

Nuevos concejales

Al margen de este polémico asunto, en el pleno tomaron posesión dos nuevos concejales. Fran Blázquez, que regresa a la Corporación ocupando la silla de la socialista María José Cristobal, recientemente fallecida. Y Adrián Cecconi que sustituye al que ha sido portavoz de Ciudadanos, Luis Domínguez, que renunció a su acta como edil.