Los escolares jugarán en el patio sin mascarilla y las tutorías volverán a ser presenciales en los colegios de Aragón

Los 126.600 alumnos de primaria y secundaria de Aragón también se despedirán este jueves de la mascarilla en los patios de los colegios. Así lo ha confirmado el consejero de Educación del Gobierno aragonés, Felipe Faci, quien ha explicado que el Departamento está preparando una orden para anular la que se remitió a los centros educativos a principios de año y así volver a permitir que las tutorías de los profesores con los padres vuelvan a ser presenciales en lugar de 'online' y se organicen actividades de puertas abiertas de cara al proceso de escolarización. Los representantes de las ampas también podrán acceder al interior de las instalaciones en caso de ser necesario para desarrollar su labor.

Faci ha explicado que antes de tomar una decisión sobre la no obligatoriedad del tapabocas se ha querido conocer la literalidad de la norma que este miércoles se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en la que no se hace "ninguna excepción" sobre estos espacios al aire libre de los colegios e institutos y tampoco se establece la necesidad de mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Por este motivo, también en los patios se va a aplicar "el criterio general" que regirá en las calles. "Siempre hemos atendido a lo que se ha dictado en las Interterritoriales de Sanidad, los protocolos que han sido aprobados y nos movemos en este mismo ámbito", ha apuntado.

A su juicio, los recreos "no tienen por qué ser un lugar de aglomeraciones, me imagino que la Cabalgata de Reyes sí", sino que son "un lugar de esparcimiento bastante ordenado". Asimismo ha recordado que en "la interacción" que se produce en estos recintos abiertos "los científicos dicen que el riesgo de contagios es muy bajo". No obstante ha apelado a la responsabilidad de cada uno para "ser conscientes en nuestros respectivos ámbitos de que hay que evitar las aglomeraciones" y los directores de los colegios "evidentemente" actuarán en este sentido.

Acerca de la posibilidad de regular la utilización de las mascarillas en los accesos y proximidades a los colegios, cuando se concentran los progenitores que acuden a llevar o recoger a sus hijos, apuntó que el entorno de las instalaciones "no es un espacio educativo". "No tiene por qué responsabilizarse ningún director de ningún centro en que se use la mascarilla a las entradas o salidas. Es como si me dijera que antes de un partido de fútbol tiene que haber algún control en el exterior del estadio o de un polideportivo".

"Creo que estamos normalizando la situación y es bueno. La sociedad tiene interiorizada esta normalización y un centro educativo no es más que un lugar normalizado. Es más, un lugar donde hay cierto orden y disciplina que facilita que la convivencia sea más normal que en un espacio abierto sin ningún tipo de control".