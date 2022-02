Alcaldes del PP denuncian en Bruselas reparto "arbitrario" de fondos europeos

Una delegación de alcaldes del PP se reunió este miércoles en Bruselas con representantes de la Comisión Europea y la Eurocámara para denunciar que el Gobierno español está llevando a cabo un reparto "arbitrario" de los fondos de recuperación europeos y que falta transparencia en su gestión.

"Se está produciendo una distribución de fondos que sin duda es arbitraria y que no perjudica al Partido Popular, perjudica a los españoles, porque todos somos iguales ante la ley, todos tenemos que superar la pandemia y los fondos europeos son determinantes para poder hacerlo", dijo en declaraciones a la prensa el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras reunirse con eurodiputados.

"Con independencia de dónde se viva y quién gobierne, todos tenemos que tener las mismas oportunidades para salir adelante, y ese es el planteamiento que les hemos transmitido", dijo el político madrileño, que encabezó una comitiva de regidores y presidentes de diputación populares que se desplazó hoy a la capital comunitaria para transmitir su preocupación por este tema.

Durante su visita, se han reunido con la delegación española del PP en el Parlamento Europeo y con el presidente de la familia popular en la Eurocámara, Manfred Weber, así como con el vicepresidente de la Comisión Europea para el Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, y la vicepresidenta para Democracia y Demografía, Dubravca Suica, ambos populares.

Martínez-Almeida explicó que han transmitido a los comisarios su "agradecimiento y felicitación" al Ejecutivo comunitario y la Unión Europea por su "pronta y eficaz" actuación para poner en marcha el fondo de recuperación, del que España recibirá 140.000 millones de euros.

Los fondos europeos para la recuperación no son del PSOE, son de todos los aragoneses, y no deben repartirse con criterios políticos. Vamos a defender a nuestros vecinos donde sea necesario. pic.twitter.com/dIdu72dWeG — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) February 9, 2022

Y en ese sentido, dijo, también les han trasladado que ven "necesario que por parte del Gobierno de España se esté a la misma altura" que las autoridades comunitarias, lo que significa "en primer lugar, que debe haber mecanismos de control, deben reforzarse los principios de transparencia y publicidad en la gestión de los fondos".

El PP, recordó, propuso crear una autoridad independiente y una comisión en el Congreso de los Diputados cuya única finalidad sea fiscalizar la gestión de los fondos. El alcalde madrileño dijo que la Comisión "ha tomado nota" de sus demandas y que serán ellos los que decidan "qué se puede hacer", aunque preguntado por qué actuaciones esperan de Bruselas incidió en que es el Gobierno quien tiene la responsabilidad.

"Desde el Gobierno de España es desde donde de verdad se deben mejorar los sistemas de verificación (...). Es al Gobierno de España al que le corresponde estar a la altura del esfuerzo que se ha hecho por parte de la UE y de la CE para garantizar que en el ámbito interno de sus competencias– porque estos son competencia del Gobierno de España- esté a la altura del esfuerzo hecho y sobre todo del momento histórico que vivimos", insistió.

"Lo que planteamos es que, dado que estos fondos vienen de la UE, nos parece lógico y razonable que podamos transmitir nuestras dudas e inquietudes", dijo Almeida, quien restó importancia al hecho de que no les haya recibido ninguno de los comisarios directamente responsables del fondo Next Generation y consideró "positivo" que la Comisión no se reúna solo con las autoridades nacionales.

"Hemos venido a defender los intereses y la igualdad de todos los españoles en el reparto de los fondos, con independencia de dónde residan y quién les gobierne".



👉@AlmeidaPP_ tras la reunión que ha mantenido una delegación de alcaldes del PP con miembros de la Comisión Europea pic.twitter.com/HGG75K2yhS — Partido Popular (@populares) February 9, 2022

Tras el encuentro con los regidores, el vicepresidente Schinas destacó en Twitter su "proyección europea y compromiso hacia una recuperación que conlleve cohesión y oportunidades para todos". "Las ciudades, puerta a la integración y progreso. La Comisión os apoya", escribió en la red social.

Preguntada esta mañana por las críticas de los alcaldes españoles, la comisaria de Cohesión, Elisa Ferreira, recordó que hubo un acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros, "incluida España, con los objetivos y los hitos para desencadenar el desembolso de dinero", por lo que "esta discusión está acabada y ahora es implementación".

En la comitiva participaron también los alcaldes de Zaragoza, Jorge Azcón; de Córdoba, José María Bellido; de Málaga, Francisco de la Torre; de Alicante, Luis Barcala; de Almería, Ramón Fernández Pacheco; el alcalde de Salamanca; Carlos García; y la de Teruel, Emma Buj; así como los presidentes de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García; de la Diputación de Málaga, José Francisco Salado; el de Orense, Manuel Baltar; y la de Palencia, Angeles Armisén.