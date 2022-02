Lambán ve una "deslealtad lamentable" que el PP denuncie en Bruselas el reparto de fondos de la UE y lo acusa de "traidor"

El reparto de los fondos europeos se ha convertido este martes en arma arrojadiza entre el PSOE aragonés y el PP. Ante el anuncio del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, de que viajará a Bruselas este miércoles junto a otros representes municipales populares para presentar sus quejas sobre el reparto de estas ayudas "con criterios políticos", el presidente de la Comunidad, el socialista Javier Lambán, ha acusado a la formación de "traidora" y ha calificado de "lamentable y penosa" esta denuncia.

"Me parece lamentable y penoso que un partido político con vocación de Gobierno con pretensión de ser un partido de Estado como el PP traicione permanentemente a los intereses de su país yendo a Bruselas a intentar que la administración europea prive a España de los fondos que van a permitir la recuperación social y económica y la modernización de la economía", ha señalado el mandatario aragonés ante los medios de comunicación antes de presidir la reunión del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragon. "Esto me parece una traición a los intereses, me parece una deslealtad absolutamente inaceptable", ha asegurado.

Lambán ha criticado la actitud del munícipe zaragozano y ha asegurando que como aragonés no está "orgulloso" de que Azcón sea "uno de los más aguerridos representantes de esta estrategia de traición a los intereses del país".

Acerca de los alrededor de 450 millones de fondos de la Unión Europea que ya gestiona el Ejecutivo autonómico, ha destacado que 115 se están invirtiendo en Zaragoza capital. "De las convocatorias que ha hecho el Gobierno de España, Zaragoza es la quinta ciudad del país que más ha recibido, lo cual coincide, aproximadamente, con el número de habitantes que tiene la ciudad", ha añadido.

El dirigente aragonés también ha cuestionado la calidad de las iniciativas que presenta el Consistorio zaragozano a Bruselas y le ha emplazado a promover "proyectos de mejor calidad porque los que presenta son de una calidad que deja bastante que desear". "Si presentara mejores proyectos seguramente obtendría más fondos", ha afirmado sin ambages. Lambán ha insistido en que en el reparto de este dinero no hay "ningún tipo de oportunismo ni clientelismo político" ni tampoco "irregularidad", por lo que con esta denuncia en Bruselas el Partido Popular solo va a hacer "el ridículo".

Lambán ha remitido a un documento del Ministerio de Hacienda en el que se explica "de manera muy detallada cómo se están gestionando los fondos". "Se reparten fundamentalmente en las conferencias sectoriales, que tienen los consejeros con el ministro del ramo, con criterios absolutamente objetivos y predeterminados, que gustarán más o menos , pero son los que se acuerdan en esos consejos sectoriales", ha concluido.