Belloch: "Me voy de la Audiencia con nostalgia anticipada"

El magistrado aragonés Juan Alberto Belloch, exministro de Justicia e Interior y alcalde de Zaragoza, se ha jubilado este jueves en la Audiencia de Zaragoza al cumplir hoy 72 años.

Ha firmado el cese ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, en su despacho y acompañado con el presidente de la Audiencia de Zaragoza, Alfonso Bellido. Ha pasado su última hora en el edificio que ha sido sus últimos siete años como juez, después de haber sido alcalde de Zaragoza (2003-2015) y ministro de Interior y Justicia (1993-1996), y lo han acompañado sus escoltas en el regreso a su domicilio.

"Me voy de la Audiencia con nostalgia anticipada porque me va a costar aclimatarme a la nueva situación de pensionista. No voy a dejar de hacer cosas porque el primer año de la jubilación es peligrosísimo desde el punto de vista médico y eso es lo que modestamente intentaré", ha anunciado a HERALDO nada más salir de la Audiencia de Zaragoza.

Belloch pudo despedirse de los 16 funcionarios y los cuatro magistrados de la sección primera de la Audiencia de Zaragoza en un vermú en la primera planta a los que invitó en una zona amplia del edificio para evitar contagios. Aun así, está previsto que cuando la presión de la pandemia lo permita puedan despedirlo en una cena organizada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. "En estas condiciones no se puede hacer esa despedida ahora y espero que cuando se pueda, la hagamos con mis compañeros en una de corte oficial", ha agregado.

Este jueves por la mañana ha llegado sobre las 9.30 a su despacho por última vez y leía un prospecto del Conde de Aranda cuando ha recibido a los profesionales de este periódico. Una hora y media después se ha marchado a casa. Ha confesado que no se jubilaría de juez y le gustaría que en España se aplicara la misma medida que en Estados Unidos, donde los magistrados siguen hasta que fallecen, y cree que todavía tendría cuerda para cinco o seis años más.

Propuestas de memorias

"A escribir las memorias estoy dándole vueltas y no lo he decidido todavía", ha detallado sobre la propuesta que tiene encima de la mesa por parte de una conocida editorial española de contar toda su historia en la política española en los años del último gobierno del presidente Felipe González. Aun así, quiere aplicarse al modelo de "memorias" del editor y poeta Carlos Barral, más que las de los políticos Pepe Bono o Alfonso Guerra. Pero todavía asume que "es una duda" si se anima a hacerlo.

También tiene algunas ofertas para colaborar en alguna tertulia de una radio (solía participar en Onda Cero con Luis del Olmo) y alguna televisión. "En la radio me gusta y lo pensaré, pero en la tele ya no tengo edad y no soy bien visto", ha manifestado. "También me ha llegado alguna colaboración con artículos de prensa, que probablemente sí que haré. En fin, es una panoplia muy grande y lo fundamental es no aburrirme porque sino eso es un fracaso".

Tres horas de lectura y gimnasia

Lo que tiene claro es que "todos los días" va a hacer tres horas de lectura" y "lo que pueda con la gimnasia", aunque su mujer Mari Cruz Soriano quiere que realice muchas actividades y cree que tendrá que "hacer alguna concesión". "Sobre todo, quiero echar una mano a Aspace (la fundación Asociación de Parálisis Cerebral de Zaragoza) porque ya les dije en su momento que lo haría porque tenía una relación permanente con ellos en estos últimos siete años y les tengo mucho cariño", ha anunciado.

Belloch ha querido hacer un canto a los funcionarios de la Audiencia de Zaragoza, que le han aguantado en todos los sentidos. "En realidad casi todas son funcionarias y solo hay uno. Me han ayudado en todo, en cosas muy complicadas como a entender mi letra porque yo lo hago todo así, con manuscritos. Y ha habido dos funcionarias que me han traducido al idioma castellano lo que escribía", ha reconocido las dificultades que les pasaba a ellas. El agradecimiento se lo traslada también a sus compañeros magistrados de la Audiencia y a los funcionarios porque le han tratado muy bien en estos últimos siete años, "con afecto y respeto, que es mucho más importante".

Este jueves se ha juntado con el presidente de la Audiencia de Zaragoza, Alfonso Ballestín, para cruzar por un pasillo interno que conecta el nuevo edificio con el del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para ver al presidente, Manuel Bellido, y firmar en el "libro de los ceses", que el mismo Belloch desconocía. "He firmado en ese papel que no he leído, tal es mi confianza en la Administración de Justicia. Todo está ritualizado y han dicho que esto existe desde siempre", ha detallado, tras despedirse oficialmente de sus compañeros Bellido y Balestín.

"Muchas felicidades" le despiden los agentes de la Guardia Civil que vigilan el edificio de la Audiencia de Zaragoza y él les saluda al salir por última vez del edificio y les anuncia que "algún día" volverá, pero de visita.

