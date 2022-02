Los expertos alertan de la subestimación de casos covid

Los expertos alertan del riesgo de levantar restricciones ante la "subestimación" de casos provocada por los cambios en el protocolo sanitario, que limitan los rastreos a personas vulnerables y no vacunadas. Aunque Aragón es una de las comunidades que sí comunica los contagios detectados por autotest, creen que el número real podría ser "mucho mayor"; una subestimación "no intencionada" que, según dicen, convendría tener en cuenta de cara a tomar según qué decisiones.

Estos positivos "no detectados" hacen, según expertos como Jesús Gómez, profesor titular del Departamento de Física de la Universidad de Zaragoza, que esta séptima ola sea más impredecible. Y más con una positividad del 30%. "Cuando uno tiene esos porcentajes, obviamente se están dejando escapar muchos casos no observados", razonó.

Por el momento, el descenso no es lo suficientemente acusado, de ahí que se vea con cierto recelo el cambio de estrategia impulsado por países como Dinamarca, que ha decretado el fin de las restricciones. El epidemiólogo veterinario Nacho de Blas aseguró ayer que hay trabajadores, especialmente con contratos precarios o sin opción a teletrabajar, que no están notificando su positivo. "En Navidades ocurrió algo parecido con los niños. Muchos contagios no se comunicaron", aseveró.

A su juicio, hay que tener en cuenta factores como la posible irrupción de la conocida como ‘ómicron silenciosa’. "Antes de actuar habría que ver cómo se comporta en España y si provoca o no nuevos repuntes. Además, con la variante actual, los casos más graves están tardando más en aparecer. Decidir desde un punto de vista político que se ha acabado la pandemia es un riesgo", afirmó.

Sí se mostró a favor de prescindir del pasaporte covid, que en su opinión, "nunca ha tenido validez" como medida para frenar el virus. Respecto al uso de la mascarilla, los consultados creen "esencial" que se mantenga en interiores y apuestan por que siga siendo obligatoria en exteriores mientras no se controle esta ola.