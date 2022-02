Lambán: "Si alguien puede enarbolar la bandera del ecologismo son los agricultores y ganaderos de Aragón"

Hacer de la necesidad virtud y convertir una crisis -la causada por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad de la carne que se produce en España- en una oportunidad. Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, se refirió a este escenario para realizar este martes un nuevo alegato en defensa de la profesionalidad de los productores de carne en la Comunidad autónoma. "Si alguien puede enarbolar la bandera del ecologismo son los agricultores y ganaderos de Aragón", proclamó en el curso de una entrevista en público en una jornada sobre el sector cárnico organizada por HERALDO y que tuvo lugar en la sede central de la Caja Rural de Aragón, en Zaragoza.

"No me arrepiento de lo que dije sobre la entrevista de Garzón a ‘The Guardian’. Tengo las cosas claras: mi deber como presidente aragonés es defender los intereses de nuestros profesionales", dijo Lambán nada comenzar la charla con el director de este periódico, Mikel Iturbe. El presidente se refería así al primer tuit que publicó sobre el tema, que dio lugar luego a un cruce de pronunciamientos de todo tipo. "Estas desgraciadas e insensatas declaraciones son una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible", apuntó tras conocer que Garzón había dicho que España exporta carne de mala calidad. "El que las hace no puede ser ministro de España ni un día más. Es en sí mismo un insulto a la inteligencia", remataba.

Lambán rechazó esa dicotomía que se ha planteado tras la polémica que enfrenta a la ganadería extensiva con la intensiva como si estuviesen contrapuestas. "Es un debate en gran medida falso", aseguró antes de recalcar que "no se puede sustituir una por la otra, no se puede alimentar a la población solo con el producto de la ganadería extensiva". Acto seguido proclamó que "en Aragón se produce carne de excelente calidad" a la vez que se mostraba convencido, tras referirse a la forma de actuar de los trabajadores del campo, que "la excelencia medioambiental llegará aquí antes que en otros sectores industriales".

Esa fue, precisamente, una de las ideas fuerza mantenidas por el presidente de la Comunidad en su discurso. "Para ecologistas, los agricultores y los ganaderos de Aragón", apuntó tras criticar a "esos ecologistas de salón" que no saben nada de cómo se trabaja en nuestras explotaciones. "A la opinión pública hay que trasladarle lo que se está haciendo en el campo, este sector será totalmente sostenible antes de que lo sea la automoción y, sin embargo, recaen más culpas sobre la contaminación u otras cuestiones en la agricultura y la ganadería, cuando son los primeros en defender el medio ambiente", destacó.

Según reseñó asimismo el responsable político, el sector agrario factura en Aragón unos 4.600 millones de euros, de los cuales el 63% corresponde a la ganadería. De ella, el 97% es intensiva. "La economía que genera este sector es economía familiar", señaló también, a la vez que recalcaba el apoyo que su Gobierno quiere darles, entre otras cosas con una campaña en defensa del sector cárnico que incluirá un anuncio en ‘The Guardian’, el periódico al que el ministro Garzón hizo las polémicas declaraciones sobre la carne.

Javier Lambán dio cuenta asimismo de las dos mesas constituidas por el Ejecutivo con el sector para impulsar aún más su apoyo. Mesas constituidas el pasado 17 de enero en un encuentro con representantes de organizaciones agrarias, clústeres, productores, industrias alimentarias, cooperativas y representantes de subsectores en este ámbito.

Mesas de trabajo

Una de esas mesas, ‘Aragón, de granero a despensa’, tiene el objetivo de definir de forma consensuada el futuro de un sector que es básico en la Comunidad por lo que aporta y por lo que supone para el medio rural y la lucha contra la despoblación. La segunda mesa plantea la reducción de las emisiones difusas, con el objetivo de conseguir pasar de un 26% hasta el año 2030, como se propuso el Gobierno de Aragón en 2019, a un 40%. Las emisiones difusas son todas aquellas emisiones de CO2 que no están reguladas y que las producen todos los sectores de la economía, incluida la agroalimentación. Para reducir dichas emisiones, Lambán defiende que hay que actuar activamente en solucionar el problema de los purines, a pesar de que la Comunidad sea puntera en la materia, así como en solucionar el problema de los fertilizantes de los campos.

Lambán tuvo palabras también para una empresa como Térvalis, que invierte mucho en Teruel en investigación sobre fertilizantes, lo que le está permitiendo obtener "hallazgos técnicos formidables" en materia de emisiones difusas. Térvalis, a la que ya se refirió el presidente en la cita del pasado 17 de enero, está trabajando en actuaciones para conseguir la eliminación definitiva de los purines, tanto para convertirlos en un fertilizante muy útil, como para la solución de los fertilizantes del medio rural.

El presidente del Ejecutivo autonómico se comprometió a seguir apoyando al sector con ayudas. "Tenemos que hacer un esfuerzo desde la administración para destinar más recursos a las campañas de alimentos, y eso no es reclamar privilegios para el sector", dijo. Acto seguido se refirió a los Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica), confiando en que el que se prepara para el sector agroalimentario sea tan importante como el del vehículo eléctrico, ya aprobado. "Merecen un Perte propio que no sean migajas", apuntó.Al final, Lambán quiso pedir al sector "que siga haciendo las cosas bien, pero que las cuente". "Tendrán mi apoyo", concluyó.