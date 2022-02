José María Martínez: "La estilográfica es una herramienta romántica"

Decía el otro día la psicóloga Carmen Lafuente que escribir con estilográfica denota ternura, sensibilidad.

Nada le rebatiré yo... Mi vida está íntimamente ligada a los instrumentos de escritura, a su venta y reparación.

Especie en extinción, la suya.

Lamentablemente, sí. En Zaragoza solo queda mi hijo, tercera generación en La Estilográfica Moderna. En España quedan tres artesanos más.

¿Cómo nació esta pasión por los instrumentos de escritura?

Con 14 años, entré a trabajar en la tienda, que entonces estaba en Méndez Núñez 26. Mi padre, José María Martínez Montesano, la abrió el 1 de marzo de 1946. Él había sido dependiente mayor en Casa Sabater, en la calle Don Jaime, que era en ese tiempo la tienda de papelería más importante de Zaragoza. Un día, un representante les ofreció una caja con piezas de plumas. No le interesó a la tienda, pero a mi padre sí.

Y allí comenzó la aventura que aún perdura.

Así es. Compró las piezas y aprendió de forma autodidacta. Conocía otras tiendas de Zaragoza, como La Reina de las Tintas, Casa Crespo o Casa Aperte, y comenzó a reparar estilográficas en una mesa camilla de casa, con el brasero debajo. Llegó un momento en el que ganaba más reparando plumas que el sueldo de Casa Sabater. Entonces decidió establecerse en la calle Méndez Núñez. Pagó 15.000 pesetas de aquellas por el traspaso de una perfumería, y desde ahí hasta hoy. Llegados aquí, hay que hacer unos cuentos agradecimientos.

Proceda, por favor.

Le dejaron tinteros, plumas y plumillas Luis Ferrer, de La Reina de las Tintas, y los hermanos Cubero. La tienda iba funcionando. Entonces había tres reparadores más en Zaragoza: León Español, en San Gil; Joaquín Solano, en el Coso; y Jesús de los Ángeles, en el Tubo. La tienda también pasó por momentos difíciles en esos años tan duros. Hubo un tiempo en que hubo que agarrarse a lo que había: vender relojes, joyería, gafas, mecheros…

¿Y usted cuándo tomó el mando del establecimiento?

Yo fui prosperando poco a poco. Mi padre se jubiló en 1990. En la sede actual, en Méndez Núñez 27, estamos desde 1985. Mi hijo Carlos, que ahora tiene 55 años, es el jefe de la tienda desde 2007.

¿Qué haremos cuando no esté Carlos y su paciencia infinita?

No lo sé. En España queda un reparador en Madrid, otro en Barcelona y otro en Murcia. En Málaga, hace 20 años que murió Gandoy, que, por cierto, era de Zaragoza. En Valencia había otro, pero también se jubiló. Nosotros atendemos clientes de Bilbao, de La Coruña, de Logroño, de todos los puntos de España. Vienen a la tienda o nos envían las piezas para reparar por correo.

Cerró Gambón, Barreiro Soria, Crespo, hace unos días Blasco, en el paseo de Teruel…

Grandes pérdidas para la ciudad. Me gusta ser claro. En España se ha dejado de hacer caligrafía. Hay niños que no saben coger ninguna herramienta para escribir, y tampoco, y esto es peor todavía, algún profesor. Una pena, porque la estilográfica está hecha para que los tres dedos (pulgar, índice y corazón) la tomen. Anotar, subrayar, fijar una idea en la mente, tal y como usted está haciendo ahora mismo, es esencial para asimilar un texto. No podemos usar exclusivamente el teclado o la pantalla del móvil.

Además de las plumas, hablemos también de los bolígrafos.

Tienen su utilidad. Además de su bajo coste, hay que destacar su fiabilidad y duración. La estilográfica desliza. Con el bolígrafo, hay que apretar... La estilográfica es una herramienta romántica por lo bello de la huella que deja sobre el papel, además de práctica, porque no hay que hacer presión.

¿Y los lápices?

Me gustan. Escriben con facilidad. Es más, sigo empleando este Parker 51 de 1956.