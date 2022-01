Incertidumbre entre mayoristas de Mercazaragoza por el futuro de las concesiones de sus puestos

No es un problema nuevo. Las concesiones de los puestos de Mercazaragoza están caducadas desde hace cinco años en el caso del mercado de frutas y verduras, en el que se asientan 36 empresas, y dos años en el de pescado, en el que operan once mayoristas. Pero los afectados empiezan a impacientarse y aseguran que necesitan saber cuánto antes si podrán continuar en sus puestos y durante cuánto tiempo.

«Necesitamos conocer cuál va a ser nuestro futuro porque tenemos que tomar decisiones de inversión porque muchas instalaciones necesitan una renovación», señala Eduardo Ramos, presidente de la asociación de mayoristas de fruta y verdura, que explica que a pesar de la situación los mayoristas han continuado abonando el pago mensual de su adjudicación. «Las empresas estamos viviendo una situación de total incertidumbre porque no sabemos qué nos va a deparar el futuro», señala Ramos.

Lo corrobora Félix Escobar, representante de los mayoristas de pescado, que habla también de la «inquietud» que se vive entre los afectados. «Llevamos ya más de ocho años detrás de este tema que ha estado en manos de tres corporaciones municipales», explica Escobar, que asegura, como lo hace también Ramos, que ha sido el gobierno local actual el que «se ha puesto manos a la obra» para desatascar esta situación con la publicación de los reglamentos para que las concesiones caducadas salgan a subasta.

A los mayorista les preocupa también las intenciones de Mercasa, que cuenta con el 49% de las acciones de Mercazaragoza, ya que, según detallan los mayoristas, propone que las concesiones se renueven por un plazo «bastante menor» a los 50 años que tenían hasta ahora. «Además establece un sistema de distribución de los puestos que no tiene en cuenta las inversiones realizadas hasta ahora», detalla Escobar.

Ramos también muestra su desacuerdo y defiende la necesidad de no reducir los plazos de las adjudicaciones para dar seguridad a los empresarios más jóvenes y garantizar la amortización de las inversiones. Y ambos recuerdan que «Mercazaragoza es la sociedad municipal más rentable y los mayoristas no solo no han dado nunca ningún problema sino que, sobre todo, han demostrado siempre su profesionalidad, como sucedió durante los momentos más duros de la pandemia», por lo que piden al Consistorio que ejerza su posición de accionista mayoritario (tiene el 51%).

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza asegura que se ha trabajado durante los últimos años en regularizar una situación que debería haberse solucionado hace tiempo. «Este asunto ha sido una prioridad de este gobierno desde el primer momento y el trabajo está muy avanzado bajo la premisa de que Mercazaragoza refuerce todavía más su posición de liderazgo en el sector de la distribución y comercialización agroalimentaria».

No viven esta situación los mayoristas de carne, pero su presidente, José María Navarro, habla de la necesidad de nuevas inversiones en el matadero de Mercazaragoza, una infraestructura «que se ha quedado muy antigua» y que necesita «una actualización y remodelación que se ajuste a las necesidades actuales de los sectores ganaderos». Una inversión en la que, en su opinión, tendría también que involucrarse el Gobierno de Aragón.