Víctor Montalbán: "Queda mucho por descubrir si sabes vivir más allá de internet"

Ha diseñado logotipos, la imagen de sellos editoriales, portadas de discos, etiquetas de vino… ¿Hay algo que se le resista?

Se me resiste todo, porque incluso el proyecto en apariencia más sencillo esconde mucha complejidad. Por eso me apasiona diseñar, porque pone a prueba mis limitaciones y las empuja cada vez un poco más lejos.

¿Qué ha sido lo más estrambótico que ha creado?

Hemos hecho casi de todo y nunca deja de sorprendernos cómo nace cada proyecto y dónde te lleva. Hace poco diseñamos una marca de aceite del Bajo Aragón (Aiosa), con la premisa de que no transmitiera lujos ni pretensiones, sino honestidad y naturalidad. Ahora, además de venderse bien, ha ganado una medalla de oro en la competición internacional de Dubái. Es uno de los mejores aceites de oliva del mundo, ¡y ni siquiera tiene página web!

Hay muchos logos que parecen imitar a otros antiguos. ¿No está todo inventado ya?

La creatividad no trata de mezclar ingredientes sino de crear nuevas fórmulas y es evidente que algunas están agotadas. Quizá por culpa de la globalización uniformicemos nuestros gustos, pero nos queda mucho por descubrir si sabes vivir más allá de internet. Ahora cualquier aspirante a diseñador busca en Instagram o Pinterest, y además de esa limitación, el filtro editorial lo pone un algoritmo, no una biblioteca o la propia cultura interna. Eso se ve a la legua.

¿Es por eso que en sus proyectos lo analógico parece ganarle el pulso a lo digital?

Ahora cualquiera puede aprender a usar un ‘software’ de diseño, pero eso no significa que sepa diseñar. Mi trabajo consiste en comunicar y para eso, más que un ordenador, se necesita cultura, curiosidad, inspiración y criterio. Lo digital me interesa solo si amplifica el mensaje, no como medio.

"Colecciono fotografías de primera mitad desiglo XX con las que planeo un proyecto personal"

Hay una tendencia moderna que apuesta por el error (el ‘glitch’) y el feísmo. ¿Le interesa?

Es un recurso muy válido cuando se usa con sentido, pero si se hace por inercia deja de funcionar, no aporta nada y asegura una inmediata caída en el pozo de la mediocridad y el olvido. Por desgracia muchos diseñadores están más pendientes del color Pantone del año que de aprender a redactar, de mimar la tipografía o de desarrollar una ética de trabajo. Para mí, diseñar es algo muy noble: además de saber comunicar con imágenes, debes tener mucha cultura y empatía. Es algo humanístico. No sé, quizá yo sea un romántico…

¿Qué joyas esconde en sus estanterías?

Hay algunos premios como sujetalibros, pero mis verdaderos trofeos son objetos que compro en mercadillos: ediciones antiguas, litografías, cajetillas de metal o envases de productos de hace años. Algunas rarezas las enseño solo en ‘petit comité’. También colecciono fotografías de primera mitad de siglo XX con las que planeo, desde hace tiempo, un proyecto personal que tiene mucho que ver con los libros y el diseño.

También crea nombres para marcas. Ahí sí que los buenos deben estar ya todos cogidos...

¡Para nada! Estaba cansado de que los clientes nos propusieran nombres planos y sin carisma, por eso fundé la agencia Palabrita, junto a Laía Argüelles, para poder trabajar con nombres originales y capaces de evocar conceptos, y así poder construir marcas sólidas desde el origen, desde la palabra. Como nos gusta decir: "Toda andadura comienza al nombrarla".

¿Tenemos los aragoneses predilección por algún tipo de letra, color, composición...?

Supongo que el rojo será el color favorito en Zaragoza y Teruel, y el verde en Huesca. Más allá de los gustos, la Comunidad comparte una triste predilección: muchas empresas infravaloran nuestro trabajo y no ven el diseño como una inversión que revaloriza sus proyectos. Tampoco la institución pública parece enterarse de lo que hacemos: no solo no nos apoya, sino que convoca concursos públicos que denigran la profesión.