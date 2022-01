Todos los partidos, salvo Vox, aúnan sus posturas para la reforma de la financiación

El informe que Aragón remitirá al Ministerio de Hacienda sobre la financiación autonómica incluirá, también, las propuestas de la oposición. Los agentes sociales y todos los partidos con representación en las Cortes, salvo Vox, respaldan la propuesta que defenderá el Ejecutivo autonómico, en la que se pedirá, entre otras cosas, un mayor peso específico de la despoblación y el territorio en la ponderación. El rechazo que la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía muestran al uso de la población ajustada para regular el reparto hace más necesaria que nunca la unidad alcanzada en Aragón.

Orgulloso y satisfecho por el trabajo que en conjunto han realizado, el consejero de Hacienda de la DGA, Carlos Pérez Anadón, anunció en las Cortes que Aragón podrá esgrimir una postura prácticamente unánime al plantear mejoras en el concepto de población ajustada como la unidad que marcará el reparto de la tarta de la financiación autonómica. Solo faltará Vox, un partido que "desconfía de un sistema en el que está insertado", criticó. El resto de las fuerzas con representación en las Cortes avalan un cambio que beneficiará a Aragón, si bien piden que ganen más peso en la ponderación conceptos como el territorio, la orografía y la despoblación.

El documento final se remitirá a Madrid entre hoy y mañana, y en el preámbulo se defiende que el sistema de financiación debe garantizar la suficiencia de los recursos, la autonomía financiera y la lealtad institucional.

Pérez Anadón recodó que, cuando se plantee el debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), habrá "aportaciones bien distintas" de las comunidades y posiciones "frontales". Tal es así que, si no se avanza pronto en la definición del criterio de población ajustada, la reforma se podría retrasar otra legislatura.

Desde Valencia se muestran extremadamente críticos con el concepto de "población ajustada" (prefieren la real) porque consideran que su comunidad saldría "infrafinanciada". Comparte criterios con Andalucía y Murcia, que han reclamado además, sin éxito, un fondo transitorio hasta que salga adelante la financiación.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confió en que el planteamiento de las comunidades "no solo persiga el interés de cada territorio respecto a qué variable es la que mejor le viene". Reafirmó que solo es posible sacar adelante esta cambio si todos tienen "altura de miras".

Intentó el portavoz de Vox, Santiago Morón, defender por qué han decidido quedarse al margen. Insistió en que "el sistema es insostenible" e "insolidario", y argumentó que "no se está hablando del gasto superfluo que engorda de forma poco rentable y no llega a los ciudadanos" y se utilizan términos que "ocultan, realmente, un incremento fiscal", aunque en realidad es solo el concepto de población ajustada lo que se está analizando. Esta será la postura que el partido de Santiago Abascal va a mantener en todo el territorio. Lo dijo Morón, que llegó a cuestionar el concierto vasco. Esta crítica le sirvió al portavoz del PSOE, Vicente Guillén, a cuestionar si Vox es un partido constitucional. "Es un partido que no cree en el sistema autonómico y existe la duda de si cree en la Constitución", advirtió.

Sí se sumó el PP al acuerdo aunque su portavoz, Mar Vaquero, criticó el "excesivo optimismo" del Gobierno aragonés con la propuesta del Estado acerca de la población ajustada. Valoró, no obstante, que se aceptaran las aportaciones de todos los partidos y su petición de crear un grupo de expertos que analice y valide los acuerdos a los que lleguen los grupos parlamentarios sobre financiación o fiscalidad.

Para incorporar a los expertos al debate, se pretende reabrir la Comisión especial parlamentaria de 2017 en la que se analizó la financiación autonómica y llegó a un dictamen que aprobaron por unanimidad los mismos partidos que pactaron su postura.

Para Vaquero, el documento actual es una propuesta "incipiente" que "para nada" garantiza que las reivindicaciones aragonesas (relacionadas con la dispersión, la densidad de población, el envejecimiento o la orografía) vayan a ser finalmente tenidas en cuenta.

José Luis Saz, de Ciudadanos, abogó por que el territorio se incorpore como elemento a tener en cuenta en el cálculo, dado que Aragón es el 10 % de la superficie de España pero solo cuenta con el 2,8 % de sus habitantes, lo que se traduce en un mayor coste de los servicios, sobre todo en Sanidad y Educación. Insistió, además, en la importancia de que todas las formaciones "apoyen al Gobierno".

También Álvaro Sanz, de IU, insistió en la importancia de que se tenga en cuenta como parámetro la superficie. Consideró que la propuesta planteada "avanza en establecer criterios de justicia" a la hora de cuantificar el coste de los servicios. Abogó, también, por que se sustituyan las referencias a entidades singulares, concepto que solo beneficia a Galicia, por municipios, e incidió en que la fórmula para medir la pobreza no debería ser la de parados sin prestación sino el indicador AROPE, siglas en ingles que se refieren al índice de pobreza y de exclusión.

Desde los grupos que apoyan al Gobierno, el portavoz del PAR, Jesús Guerrero, insistió en la importancia de que Aragón sea una comunidad de primera y Joaquín Palacín, de CHA, puso en valor la "importancia" del consenso alcanzado. Nacho Escartín, de Podemos, se congratuló del éxito logrado para llevar «la voz de los aragoneses a Madrid» y criticó a Vox por aislarse del acuerdo.