Aragón recibirá en febrero unas 1.500 dosis de la pastilla de Pfizer contra el coronavirus

Aragón recibirá de cara a la segunda quincena de febrero unas 1.500 dosis de Paxlovid, un medicamento de la compañía Pfizer que ya ha sido autorizado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y que podría ‘revolucionar’ el tratamiento contra el coronavirus. Se trata del primer antiviral oral contra la covid-19, una fórmula pensada para adultos con riesgo de contraer la enfermedad de forma grave. A España llegarán inicialmente unas 50.000, mientras que a Aragón, según las estimaciones del Departamento de Sanidad, le corresponderá un 3%. La intención es que, a partir de entonces, los envíos sean trimestrales.

Las propias administraciones reconocen que las expectativas son “muy altas”, de ahí que se le pueda dar una autorización de emergencia. Por el momento se está trabajando en los criterios de prescripción. No está claro, por ejemplo, si se distribuirá en los centros de salud o se ceñirá a los hospitales. El Paxlovid no se recetará para la población general, sino que se reservará para pacientes de riesgo, entre los que podrían figurar los diabéticos o personas con problemas de obesidad. No tiene, eso sí, carácter preventivo, ya que quienes lo reciban tienen que haber contraído previamente el virus. Hasta la fecha, la Comunidad venía administrando otro tipo de tratamientos por vía endovenosa, aunque han tenido