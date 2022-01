Madrid incluye el nombre de víctimas del Yak que ‘olvidó’ en un monolito

Los nombres del subteniente Pedro Rodríguez Álvarez y los brigadas Sergio López Saz y Juan Antonio Tornero Ródenas, fallecidos en el accidente del Yak-42 en 2003 y relacionados con Aragón, no aparecieron entre los 62 militares del monumento que fue inaugurado en Madrid el pasado viernes 14 en el parque Oeste. Sus familias se quedaron muy sorprendidas en los primeros días por la ausencia de los tres fallecidos entre los 62 militares españoles, que murieron en Trabzon (Turquía) cuando regresaban de Afganistán. Después de varias reclamaciones, el Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido con incluir grabando sus nombres.

A María Saz, madre del brigada zaragozano Sergio López Saz, de 42 años, le avisó un amigo se su hija que acudió al monumento recién inaugurado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. «Sabes que no sale Sergio y otros dos más», le comentó a la madre.

Al parecer, esta ausencia se produjo porque les enviaron un correo electrónico en 2017 (la propuesta fue de la alcaldesa Manuel Carmena) para que comentaran la propuesta para incluirlos.

«Mi marido Abilio ya murió y pudo haber comentado que ya valía de monumentos, pero otra cosa es que no aparezca el nombre de mi hijo allí», señaló María Saz, a quien avisaron de la inauguración desde Defensa. Se puso en contacto con los familiares de los otros dos militares destinados en la Base de Zaragoza. Primero alertó a Pilar Ruiz, una riojana viuda del brigada Pedro Rodríguez Álvarez, destinado en el Ala 31, quien se puso en contacto con el Ayuntamiento de Madrid, como hizo María Saz. Luego lo reiteró también con los del brigada Juan Antonio Tornero.

Una responsable de la Dirección de Patrimonio Cultural les señaló a la madre de Sergio Saz y a Pilar Ruiz que el Ayuntamiento va a subsanar la ausencia de sus hijos y se grabará en el monumento en el espacio que dejaron en blanco en las próximas semanas. Fuentes municipales confirmaron que lo harán «porque el hueco está y se puede subsanar».

«Me dijo la jefa (de Patrimonio Cultural) con la que hablé que no tuviera problemas porque esto se podía arreglar», señaló María Saz, quien también se puso en contacto con el gabinete de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que le auxiliaran.

A Pilar Ruiz le sorprendió que no apareciera el nombre de su marido y consideró que hubo «un malentendido». «Sería una mala interpretación. No puede haber un monumento del accidente del Yak y que no aparezcan los 62 fallecido. No entendería ir a verlo y que mi marido no apareciera», agrego.

La viuda del subteniente del Ala 31 se puso en marcha llamando a la responsable de la Dirección de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento. Aunque no pudo localizarla el pasado viernes para solicitarle la inclusión del nombre de su marido, fuentes municipales confirmaron que la decisión sobre la grabación de los tres nombres ausentes en el monumento ya está adoptada si las familias de las víctimas lo piden.

Asimismo, un familiar de María Saz que fue militar en la Base Aérea de Zaragoza se puso en contacto con los familiares del brigada Juan Antonio Tornero, nacido en Albacete en 1972, para comunicarles la situación del monumento en Madrid y su hijo. El joven militar estuvo destinado en el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) y su función en 2003 era vigilar el aeropuerto de Kabul (Afganistán).