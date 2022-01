Francisco Gracia: "El asesor fiscal ayuda a cumplir a rajatabla sin pagar de más"

Francisco Gracia (Zaragoza, 1969) es abogado, diplomado en Empresariales y nuevo delegado en Aragón y La Rioja de la asociación española de asesores fiscales (Aedaf). Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y diplomado en Ciencias Empresariales por la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (EUEE). Desde 1994 ejerce como abogado principalmente en las ramas de derecho mercantil y fiscal. En 2020 fundó su propio despacho. Ha ejercido como docente en cursos de gestión empresarial y también ha impartido clases de derecho mercantil en la Pontificia de Comillas.

Fue elegido delegado de Aedaf en el Congreso Nacional de la organización, celebrado en Alicante el pasado mes de noviembre, y sustituye en el cargo a Pilar Pinilla desde el pasado 1 de enero.

Acaba de estrenarse en enero como delegado en Aragón y La Rioja de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). ¿La petición más repetida a un profesional como usted sigue siendo cómo pagar menos impuestos a Hacienda?

Corre un poco esa máxima, pero la mentalidad del empresario y el asesor ha cambiado. Lo importante del asesor fiscal es informar bien al cliente de sus obligaciones. El asesor fiscal ayuda a cumplir a rajatabla sin pagar de más y con seguridad. Con una buena planificación y un buen asesoramiento pagas menos que intentando defraudar. Los empresarios lo que quieren en general es estar tranquilos, porque una inspección fiscal si las cosas se llevan mal te hunde la empresa.

¿Coincide con quienes piensan que se pagan muchos impuestos en España?

Se pagan bastantes y hay bastante presión fiscal. La inspección se activa y hace su trabajo. A mí me da igual que el impuesto de sociedades sea del 25% o del 27%, lo que de verdad me interesa es la seguridad jurídica, que las leyes se interpreten de la misma manera. Lo malo es que a veces técnicamente son ambiguas y admiten distintas interpretaciones.

¿Me daría algún truco para la próxima declaración de la Renta?

Hay que estudiar cada perfil y luego asesorar, pero hay gente que no sabe, por ejemplo, que si vende su casa y tiene más de 65 años está exenta de impuestos.

Aún me falta un poco para llegar a esa edad... Cambiando a su otra faceta profesional. ¿Se tiene una visión muy estereotipada del abogado por el cine?

Se piensa que es una especie de actor, que monta un teatro, que tiene que defender un asunto con mucha palabrería, como en las películas americanas, con un jurado que no es profesional y al que hay que convencer. Los jueces no se dejan impresionar porque un abogado hable muy bien. Al juez no le impresionan más que las pruebas, las sentencias aportadas y los argumentos jurídicos. Y en temas fiscales es todo por escrito.

Entonces, ¿no es tan bonito como lo pintan?

Ser abogado es una profesión muy dura dentro de lo que es ser autónomo. Es estar en el colmo de la competencia. La competencia es absoluta porque estamos muchos. Es duro y bonito a la vez. A mí me gusta por la relación con las personas.

Estudió primero Derecho y cuando estaba en ejercicio cursó Empresariales. ¿Cómo fue volver a ser alumno?

Hice Empresariales porque como asesor fiscal encontraba carencias en conocimientos como contabilidad. Es un perfil muy repetido en mi profesión. En esa época iba a un juicio y luego con el traje me iba a clase. Además, en aquel momento estaba impartiendo clases de Derecho Mercantil en una escuela de negocios. Incluso me fui de Erasmus a Alemania.

Sí que se empapó del ambiente universitario. ¿Erasmus equivale a más fiestas que estudio?

Hay un ambiente muy bueno de fiesta, pero yo igual era un poco mayor (sonríe). Aporta muchísimo salir fuera. Yo ya había hecho COU en Estados Unidos, donde aprendí inglés. En Alemania las carreras se toman de otra manera. Fui a una escuela de empresariales y vi que no era el más viejo. Había muchas personas que mientras trabajaban estudiaban y tenían mi edad. En Zaragoza era el abuelo. Aquí la exigencia de los estudios hace imposible estar trabajando y estudiando. Se deberían hacer carreras más prácticas y trabajos más flexibles que te permitan compaginar.

Usted lo consiguió. ¿Qué objetivos tiene Aedaf?

La asociación ayuda a ejercer la tarea de asesor fiscal para beneficiarse de la colectividad. Recibimos información sobre novedades para estar continuamente actualizados, porque las leyes son muy complejas y hacemos mucha formación en cursos.