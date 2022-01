La recuperación del turno de noche en Stellantis, un alivio para los proveedores

El problema de la falta de semiconductores para la industria de la automoción no puede darse por solucionado. Persistirá durante todo este año, como anticipó el presidente de Stellantis, Carlos Tavares, la semana pasada, y apuntaron antes Anfac y las distintas organizaciones empresariales del sector.

«Las noticias que nos llegan es que va a ir algo mejor. Varios fabricantes como Stellantis están recuperando turnos y no creo que lo hagan para volver a pararlos en pocos meses», apuntó José Juan Arcéiz, secretario general de FICA UGTAragón, en referencia a que parte del turno de noche (en la línea 2, la del Corsa) se volverá a activar en la planta zaragozana de Figueruelas ya este próximo domingo.

«Seat y otros constructores también están arrancando turnos, lo que no quiere decir que la cadena logística no se vuelva a romper», precisó. Por si acaso, recordó, el 90% de los proveedores en Aragón tiene negociado un expediente de regulación de empleo, de entre 60 y 70 días, para el año en curso que les permita acompasar su calendario laboral al de Stellantis. La compañía pactó ya en diciembre pasado un ERTE de 60 días con un máximo de 80 por trabajador por si tienen que volver a parar las líneas los días que no tengan microchips para poder ensamblar coches.

Arcéiz recuerda el largo listado de auxiliares que tienen pactada esta medida de flexibilidad. Entre ellas, está Insonorizantes Pelzer, con un ERTE pactado hasta final de año; Lear Épila con otro de 70 días hasta julio; Adient Pedrola, con un expediente de 70 días hasta el 31 de diciembre; Adient Alagón con uno de 40 días en vigor hasta el 31 de marzo; Tran Sese, de 60 días hasta el 31 de diciembre; GMA, de 60 días para todo este año y Mann+Hummel, con un ERTE negociado hasta el 30 de julio que se aplica desde octubre son solo algunas. Asimismo, Magna dispone de un ERTE hasta el 31 de julio; Faurecia Sistemas de Escape de otro de 60 días firmados con 15 días más de tope hasta el 31 de diciembre; junto a Teknia, Linde Wiemann en Pedrola; y Cooper Standard en Borja, que tmbién teine otro negociado hasta el 31 de octubre y que apenas ha usado.

Contratación de eventuales

«El año pasado tuvo muchos altibajos en producción, así que a final de noviembre firmamos un ERTE que estará en vigor hasta el 31 de julio», señaló Isidro Agustín, de UGT y presidente del comité de empresa de Lear que fabrica en exclusiva los asientos del Corsa. «No sabemos ni como ni porqué se ha podido ya trabajar tres sábados este enero y Stellantis ha fijado los cuatro de febrero como productivos. Las piezas están llegando y eso es bueno para los proveedores y también que se recupere el turno de noche, dijo. En el caso de Lear, va a suponer que la plantilla de 270 trabajadores tenga que ampliarse con la contratación de unos 50 eventuales para dicho turno, precisó.

«En Trans Sesé, tuvimos dos ERTE en 2021, pero en ninguno de los dos llegamos a 30 días de afección ni en el del primer semestre ni en el del segundo. Este año se ha pactado otro de 60 días que ojalá no se tenga que aplicar», indicaron fuentes de la representación de los trabajadores. «Este año tiene mejor pinta» dijeron: «Se han trabajado los sábados de enero y febrero y lo que es más importante, vuelve el turno de noche con lo que parece que el problema de suministro de semiconductores empieza a remitir».

«La evolución que tenga la industria del automóvil este año vendrá marcada de nuevo por si hay microchips o no», recordó David Romeral. «Producir dependerá de si el fabricante tiene o no tiene» unido a otras variables como los altos precios de la energía, de las materias primas y de los costes logísticos «que por ahora no llevan visos de corregirse», indicó.