Jorge Azcón ve "incomprensible" que se recorte el presupuesto de Sanidad en una pandemia

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ve ·incomprensible· que el presupuesto autonómico de 2022 recorte el gasto en Sanidad en un 4%. Así lo indicó este lunes, antes de reunirse con los sindicatos para "escuchar al mundo sanitario" y conocer de primera mano sus problemas, que "por desgracia" han ido aumentando por la covid.

La situación tiene un amplio margen de mejora. Azcón recordó que un 75% de los sanitarios piensan que la gestión de la pandemia por parte ha sido "mala o muy mala", como reflejó una encuesta de A+M para HERALDO, basada en 200 entrevistas a los profesionales afectados.

De la gestión de la crisis que ha llevado a cabo Sanidad se derivan los problemas de "fatiga, estrés y depresión" de los trabajadores, que se han incrementado. Y el hecho, dijo Azcón, de que Aragón sea, junto a Castilla-La Mancha, la única Comunidad que ha reducido su presupuesto en 2022. A estos "preocupantes" datos de las cuentas aragonesas sumó los mil millones destinado a Atención Primaria que el ministerio que dirige Carolina Darias "dejó de invertir en 2021".

También se refirió Azcón a las declaraciones sobre las decisiones judiciales de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, para hacer hincapié en que ese tipo de valoraciones "no ayudan a crear el marco de estabilidad que necesita nuestro sistema sanitario". "Cuando los presupuestos no se ejecutan o no tienen partidas suficientes el problema se agrava y a ello se unen las declaraciones de la consejera de Sanidad, que no ayudan al marco de estabilidad que necesita el sistema sanitario y cuando el Gobierno de Aragón ataca a los jueces, lejos de ayudar se crean nuevos problemas", concluyó.

Guillén niega los recortes

El portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Vicente Guillén, criticó el "adanismo político" que ha detectado desde que Jorge Azcón ha asumido la presidencia del PP en la región, entendiendo como tal "el hábito de comenzar una actividad como si nadie la hubiese ejercido antes", para reiterar que los datos "desmienten" las críticas de los ‘populares’ a los recortes en Sanidad.

En una nota de prensa, lamentó la campaña de "descrédito hacia la sanidad pública aragonesa" que está desarrollando en las últimas semanas el PP. El portavoz del PSOE aseguró que en la última legislatura en la que gobernó el Partido Popular, con Luisa Fernando Rudi como presidenta, "se recortaron más de 246 millones de euros" en el Departamento de Sanidad, y desde 2015, con el Gobierno de Javier Lambán, se ha producido un incremento de 642 millones en él.

"Esto no es un opinión, estos son datos extraídos de los presupuestos de Aragón y este incremento del 40% en el gasto sanitario nos sitúa como la quinta comunidad autónoma con mayor incremento", advirtió.