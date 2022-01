Las ‘aldeas galas’ que resisten frente al coronavirus en Aragón

Como la aldea gala de Astérix y Obélix, que se resistía a la ocupación de los romanos, 25 pueblos de Aragón aún se defienden con éxito de la invasión del coronavirus. Gracias a su pequeño tamaño, su aislamiento, sus medidas de prevención y a una buena dosis de suerte, este puñado de localidades han sido las únicas de las 731 que hay en Aragón que han logrado esquivar hasta ahora los casos de covid, al menos según se refleja en las estadísticas oficiales del Gobierno de Aragón.

En esta séptima ola, la variante ómicron ha reducido sensiblemente este listado. En abril del año pasado, hace apenas diez meses, eran 120 los pueblos que aguantaban. En verano, la cifra apenas bajó. Ahora, la nueva variante ha logrado esquivar las defensas naturales de muchos de estos pueblos, y ha provocado que solo 25 pequeños pueblos aragoneses se mantengan libres del virus, el 3,4% del total.

Son localidades pequeñas, ya que ninguna de ellas supera los 100 habitantes. Entre todas ellas suman 889 vecinos. Es decir, que solo el 0,07% de la población de Aragón reside en una localidad en la que no se ha registrado ningún caso de coronavirus. Hasta hace poco, la más grande era Camporrélls, en Huesca, con 123 habitantes. Sin embargo, el alcalde, José Guillén, confirma que en los últimos 15 días han tenido “seis casos”, por lo que han salido de la lista.

De los que aguantan, 13 pueblos son de la provincia de Teruel (Salcedillo, Bádenas, Almohaja, Abejuela, Rubielos de la Cérida, Miravete de la Sierra, Anadón, Vivel del Río Martín, Fonfría, Allueva, Maicas, Plou y Cañada Vellida), 10 de Zaragoza (Aldehuela de Liestos, Fombuena, Pozuel de Ariza, Pomer, Bijuesca, Purujosa, Bagüés, Puendeluna, Oseja, Almochuel y Bagüés) y solo uno de Huesca (Fago).

Por su tamaño y situación, son pueblos en los que cuestiones como el aislamiento o la distancia social son mucho más sencillas. Aún así, hay que tomar precauciones. “Cuando estalló todo esto, los que vivimos en Zaragoza nos quedamos en casa. No fuimos al pueblo para nada, salvo quien tenía perros o animales, que iban un día a la semana, los atendían y no se veían con nadie”, explica José Antonio Martínez, alcalde de Puendeluna, en las Cinco Villas.

Este municipio tiene medio centenar de personas empadronadas, aunque realmente viven la mitad. Eso sí, en los momentos de mayor afluencia (el verano, principalmente) se juntan más de 200. “El 70% de los que viven aquí habitualmente son personas mayores, así que hay que cuidarlos. La gente que ha venido de fuera ha respondido muy bien”, apunta el alcalde, a pesar de que “a los jóvenes es difícil atarlos” en las tardes-noches del verano.

La transmisión de la covid por el territorio aragonés durante esta séptima ola ha sido brutal. Si se tienen en cuenta las zonas básicas de salud -que en muchos casos agrupan a varias localidades-, ha habido varias jornadas tras la Navidad en las que todas ellas han notificado algún positivo. Es decir, días en los que las 124 áreas sanitarias de la Comunidad han detectado al menos un positivo, algo que no había ocurrido en ninguna otra oleada de la pandemia.

Esa explosión de casos ha hecho que el virus entrar en sitios hasta ahora inexpugnables, como es el caso de Viacamp y Litera, en la Ribagorza. Tras casi dos años sin casos, la semana pasada una vecina dio positivo, afortunadamente con síntomas leves. “No ha habido inquietud por el hecho de ser el primer caso. No es como al principio de la pandemia, ahora la gente ya sabe lo que es esto, aunque no nos hubiera tocado hasta ahora. Ya no hay tanto miedo como cuando empezó todo esto”, señala el alcalde del pueblo, Alfredo Pociello.

Durante todo este tiempo, Viacamp y Litera se había conseguido mantener libre del virus, a pesar de que cuenta con un albergue con más de 40 camas. En la localidad apenas viven 30 personas durante el año, pero en algunas épocas se triplica esta cifra, y aún más con el trasiego del albergue. “Aún así, si no sales de aquí es imposible encontrarte con masificaciones, por lo que todo es más fácil”, apunta el alcalde.

Cuando la séptima ola comienza a remitir, las 25 ‘aldeas galas’ de Aragón frente a la covid confían en aguantar en este listado, cada vez más corto. En el extremo contrario, las localidades que más casos acumulan de la Comunidad son Zaragoza (172.000 casos), Huesca (15.728), Teruel (10.871), Utebo (4.845), Ejea de los Caballeros (4.831), Barbastro (4.363), Calatayud (4.241), Monzón (4.239), Alcañiz (4.215) y Jaca (4.052).