MP Ascensores supera con 134,8 millones en ventas la cifra de negocio de 2019

Pese a los problemas de suministro y la subida de precios de las materias primas, MP Ascensores, con una planta en Malpica y otra en Sevilla que dan trabajo a 1.049 empleados, logró superar en 2021 la cifra de ventas de antes de la pandemia al facturar 134,8 millones de euros, casi diez más que el año anterior. Han sido los proyectos internacionales, ya que exportan el 85% de los ascensores que fabrican, los que han permitido esta recuperación, según Eugenio Barroso, consejero delegado y director general del grupo MP.

«Este sector no ha sufrido tanto como otros. No se ha parado. Salvo el ERTE aplicado en los meses del confinamiento (abril, mayo y junio de 2020), no ha habido necesidad de más y hemos estado ocupados al 100%», destacó. «La demanda externa ha mantenido los volúmenes de producción y la previsión este año es crecer hasta los 152 millones».

La diversificación con contratos en distintos países como la sustitución de los viejos ascensores panorámicos del edificio Jefferson de Alderley Park en Cheshire (el Reino Unido) o los nuevos diseñados para la estación de tren de Aalst de Bélgica o los del hotel NH Amsterdam Sur ha permitido a MP Ascensores tener carga de trabajo en un año muy complicado.

«Los precios medios de férricos, cobre, acero o energía se han incrementado cerca de un 20% y hemos tenido otro problema casi peor, la escasez de materiales, la discontinuidad y los retrasos en las entregas de algunas referencias». Sin embargo, reconoció, «gracias a una acertada gestión, hemos sido capaces de afrontarlo sin paradas de fábrica ni retrasos sensibles en entregas a clientes».

Especializados en hacer ascensores a medida, fabricaron el pasado año 4.500 nuevos ascensores y modernizaron cerca de 1.000 para mejorar su seguridad, eficiencia energética o accesibilidad. «El trabajo de las dos plantas que tenemos es complementario. La de Sevilla está más dedicada a los elementos tecnológicos y la de Zaragoza, en la que trabajan 260 personas, a los elementos estructurales del ascensor y la ingeniería».

En cuanto a nuevas inversiones, Eugenio Barroso explicó que han finalizado la implantación un nuevo sistema de gestión ERP para sus sociedades de instalación y mantenimiento. «Estamos en plena fase de lanzamiento del MP Sherpa, un configurador de ascensores que va a facilitar mucho la relación con el cliente», dijo.

Crítico con un Gobierno al que le está costando mucho poner en marcha la ejecución de los fondos europeos, el consejero delegado de MP confesó la ambición de que pueda convertirse en un Perte (Proyecto estratégicos para la recuperación y transformación económica) la ‘Manifestación de Interés’ que presentó en enero de 2021 al Ministerio. «La propuesta de MP unió a 97 pymes representativas de toda la cadena de valor a nivel nacional, agrupadas en torno a Fepyma, el centro ITA Innova y empresas tecnológicas como Nayar System o Epic Power con el objetivo de aumentar la competitividad del sector del ascensor a través de la digitalización y mejora de todos sus procesos».