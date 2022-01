Continúan las fuertes heladas en Aragón: la previsión de hoy, domingo 23 de enero

Los termómetros bajo cero siguen adueñándose de la comunidad aragonesa, que no levantará el mercurio de los 0º hasta bien entrada la mañana, gracias en buena parte a las jornadas soleadas que se disfrutarán en todo el territorio. Subirán las temperaturas máximas en la provincia de Zaragoza y, en general, las mínimas no serán tan agresivas como en la madrugada de este pasado sábado. Así, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las mínimas se situarán en torno a los -4 y -1º de media en Aragón. El frío y las heladas nocturnas no dan tregua.

Especialmente gélida será la noche en diferentes puntos del Pirineo oscense y la Ibérica zaragozana, donde se prevé que las temperaturas bajen hasta los -6 grados y sean localmente fuertes. Por su parte, en el Centro y Sur de Huesca, Bajo Aragón de Teruel y Cinco Villas y Ribera del Ebro en la provincia de Zaragoza, el mercurio se colocará en -4º. Y es que AEMET mantiene el nivel de alerta amarillo por temperaturas mínimas entre la medianoche y las 10.00 horas del domingo. Viento variable flojo o en calma.

Particularmente, Zaragoza capital también disfrutará de una jornada soleada, aunque condicionada también por las bajas temperaturas. Mínimas de -2º y máximas de 9º. Estas últimas se darán durante las horas centrales, sobre las 16.00 horas. No obstante, la sensación térmica será menor a la real en todo momento. En la capital aragonesa, el aviso amarillo por temperaturas mínimas desaparecerá desde las 9.00. Por la tarde, las temperaturas descenderán rápidamente hasta situarse en los 0º a medianoche.

En Teruel capital, los cielos cubiertos de por la mañana se abrirán para un cielo despejado desde un poco antes del mediodía. En cuanto a las temperaturas, mínimas de -8 y máximas de 11º. En Huesca capital, las mínimas serán de -5º y las máximas de 8º en una jornada soleada.

