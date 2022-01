UAGA urge a la DGA la reparación de los riegos dañados por la riada

UAGA considera urgente la reparación de las infraestructuras de riego que quedaron dañadas por la avenida extraordinaria del Ebro el pasado mes de diciembre para que los agricultores tengan al menos la posibilidad de programar una segunda cosecha que minimice las pérdidas en el cereal de invierno. Así lo trasladó ayer al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, una representación de la organización agraria, encabezada por Javier Fatás, miembro de la comisión ejecutiva de la organización, y formada por responsables del sindicato en las comarcas afectadas por la avenida.

"Hay que arreglar las infraestructuras lo más rápido y lo antes posibles, porque de ello dependen las próximas cosechas", explicó Fatás tras el encuentro mantenido con Olona, en el que la organización agraria manifestó su "preocupación" por el tejido empresarial de la zona ligado a los cultivos afectados y que, por lo tanto, ha visto mermadas también sus economías.

Fatás explicó que Olona volvió a comprometerse a que a aquellos daños a los que no llegue Agroseguro, llegará el Gobierno de Aragón. Pero UAGA quiere que el Ejecutivo regional aborde la situación con una visión más empresarial de la zona, que no solo se ciña a los daños causados por las inundación de los cultivos. "Hay que ir más allá de los seguros de las producciones", detalló Fatás.

Y es que, según explicó el representante de la organización agraria, en torno a los cultivos de la ribera del Ebro hay todo un conjunto de empresas, formado por cooperativas, deshidratadoras, empresas de servicios, conserveras... que no recibirán indemnizaciones pero que también han sufrido pérdidas. "Incluso hay jóvenes que se han incorporado recientemente que complementan su actividad con servicios a terceros, ya sea cosechando o realizando cortes de alfalfa, y que perderán esos ingresos al no haber producción", matizó.

No se olvidaron los representantes sindicales de recordar a Olona la complicada situación que atraviesan los ganaderos de extensivo, puesto que dado que los campos se encuentran todavía cubiertos de agua y no va a haber rastrojeras, no van a disponer de pasto con el que alimentar a sus animales. Según explico al término de la reunión Javier Fatás, el consejero adelantó a los sindicalistas la intención de la consejería de subvencionar una línea de crédito para que los productores tengan liquidez con la que abordar una segunda cosecha de maíz. "Pero para eso es necesario e importante poder regar y eso hace imprescindible que estén arregladas las infraestructuras de riego", reiteró Fatás.

No hay muchas esperanzas de recuperar la campaña en herbáceos. "La cosecha de cereal de invierno a lo largo de la ribera del Ebro la damos prácticamente por perdida", señaló. Mejores perspectivas se presentan para el forraje, aunque Fatás volvió a advertir que sin las conducciones de agua en perfectas condiciones podrían peligrar los primeros cortes de alfalfa. "Sería una pena que sucediera eso porque precisamente esta campaña se presentaba con buenas perspectivas", añadió.

Los representantes de UAGA trasladaron además al consejero la urgencia de reparar las motas que se rompieron en la pasada avenida o que fueron rotas para evitar que el agua entrara en las poblaciones. "Hay temor de que con el deshielo de primavera vuelva una crecida y las motas no estén en condiciones", insistió.

Compra pública de tierras

Durante el encuentro con Olona, que Fatás calificó de "positivo", los representantes de UAGA mostraron su preocupación ante las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno, Javier Lambán, sobre la intención del Ejecutivo autónomo de intensificar en 2022 la compra de terrenos de cultivo inundables en el Ebro y la sustitución de las actuales producciones para adaptarlas a las periódicas riadas que sufren algunos municipios en la provincia de Zaragoza.

"El consejero nos ha asegurado que en caso de que así sucediera, sería en zonas muy puntuales", señaló Fatás. UAGA, afirmó su representante, no está en contra de la venta de parcelas colindantes al río para incrementar su cauce y en las que podrían sembrarse chopos, pero advierte que para ello "hay que tener voluntad política y dinero" y, sobre todo, "que cualquier tipo de actuación repercutirá en los habitantes de la zona", destacó Fatás.