Stellantis señala como productivos los cuatro sábados de febrero

El año comienza mejor que terminó el anterior en cuanto a la crisis de suministro de semiconductores. Stellantis acaba de sumar cuatro nuevos sábados productivos, 5,12,19 y 26 de febrero a los tres que ya fijó en enero lo que significa que hay carga de trabajo y componentes suficientes para ensamblar los coches en la planta zaragozana de Opel España en Figueruelas.

Las dos líneas de montaje de la fábrica estarán en funcionamiento los cuatro sábados de febrero y la compañía acaba de comunicar también que el viernes 4 y 18 de febrero se trabajarán en el turno de noche aunque solo en la línea 2. Este turno se recupera desde el domingo 30 de enero pero solo en una de las líneas después de que se interrumpiera en octubre por la crisis de suministro.

Parece que si bien el desabastecimiento de semiconductores no está del todo solucionado, se está comportando mejor en este inicio de año. A ello se suma una buena demanda de los coches que fabrica la factoría zaragozana, el Opel Corsa (en sus versiones térmica y eléctrica) y los SUV Opel Crossland y Citroën C3 Aircross. No obstante, la compañía indica que "en el caso de que no se pudiera llevar a cabo alguno de los turnos señalados por falta de disponibilidad de componentes, se comunicaría a la menor brevedad posible".

En cuanto a los problemas de bajas temperaturas en las naves de Figueruelas, denunciados por UGT y CC. OO. la dirección de Stellantis ha comunicado que "a partir de la semana que viene con la reincorporación del turno de noche mejorará la eficiencia energética de la planta y que ya hay dotación de forro polar y ropa de invierno en las zonas en las que por sus características no se puede mantener la temperatura general de la planta".