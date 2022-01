Aragón roza los 900 ingresados por covid, la cifra más alta desde noviembre de 2020

Los contagios de coronavirus en esta séptima ola se ralentizan, aunque cada día siguen contándose por miles (ayer se notificaron 3.348), y la preocupación se centra ahora en conocer el impacto que esta explosión de positivos va a alcanzar en los hospitales. Las autoridades sanitarias hablan de que Aragón habría alcanzado ya el pico de la curva, pero este máximo aún tendría que reflejarse en la cifra de ingresos, teniendo en cuenta el decalaje entre la confirmación de una infección y el posible agravamiento de sus síntomas. La Comunidad roza ya los 900 pacientes hospitalizados (898) –74 de ellos en intensivos, tres menos que en la jornada previa–, la cifra más alta desde la tercera ola, en noviembre de 2020.

Ni en todo 2021 ni en las dos primeras semanas de 2022 se ha alcanzado el nivel actual de ocupación de enfermos de coronavirus. Y a esto se suma, además, la tensión que soporta el sistema por la atención a pacientes con otras patologías. De las 4.195 camas con las que cuenta Aragón, teniendo en cuenta tanto centros públicos como privados, ahora hay disponibles 1.221, cerca del 30%. En ese dato global están incluidos 209 puestos de uci con respirador, de los que hay libres 70. Según la información actualizada ayer por el Ministerio de Sanidad, Aragón tiene el mayor porcentaje de camas de hospitalización ocupadas por enfermos con coronavirus (21,38%). La media nacional es de 15,13%. Además, alcanza el 32,46% de las camas de cuidados intensivos destinadas a pacientes covid, el tercer porcentaje más alto de España.

Esta séptima oleada, la de mayor magnitud en el número de casos (desde el 5 de octubre de 2021 se han registrado alrededor de 147.411 contagios), aún no se ha alcanzado el pico de hospitalización de la tercera onda epidémica, en noviembre de 2020, cuando se registraron algo más de 35.500 casos y un máximo de 1.037 personas hospitalizadas a la vez. Gracias a la vacunación, el porcentaje de ingresos en Aragón ha descendido del 4% al 1%, al igual que el de ingresos en uci, que ha pasado del 0,75% al 0,1%. Aun así, la presión es cada vez mayor y Sanidad ha abierto ya cuatro camas uci en el Hospital San Jorge de Huesca. Tiene preparadas otras nueve en distintos hospitales, en previsión de la evolución. Sanidad trasladó ayer por la mañana que por el momento no ha sido preciso habilitar más puestos. Desde el Hospital Miguel Servet adelantaron que tienen cuatro camas listas pero todavía no se han decidido abrir. El centro va adaptando sus recursos a las necesidades de la pandemia y se analiza día a día. En el Clínico, según reconoció el jefe de servicio de la uci, el doctor Juan José Araiz, se abrieron ya cuatro camas en reanimación y otras cuatro en Cardiología, destinadas en principio a pacientes no covid, para apoyar las 34 plazas estructurales con las que cuenta la unidad, y que llevan tiempo alcanzando, o rozando, el 100% de ocupación. La Consejería podría llegar a ampliar las ucis en Aragón, que cuentan ya con un mando único para la gestión de las plazas, hasta las 30 si fuera preciso.

«Semanas muy duras»

El número de pacientes covid ingresados se ha duplicado en tan solo tres semanas. El pasado 27 de diciembre había 416 personas ingresadas en los hospitales con esta infección, 49 de ellas en la uci. Esta cifra ha ido en aumento de manera progresiva. Hace un mes eran 304, casi tres veces menos que ahora. Ante esta situación, los hospitales han limitado las intervenciones programadas, manteniendo la actividad quirúrgica urgente e indemorable para reservar recursos materiales y humanos a la pandemia, y tienen que ir abriendo nuevas áreas covid para atender la creciente demanda. En el hospital Miguel Servet, el más grande de Aragón y el que más enfermos con coronavirus atiende (236 en planta y 21 en la uci), han ido habilitando distintas alas para poder acoger a los enfermos con este virus, partiendo del plan de contingencia que se puso en marcha en olas anteriores, y concentra desde el inicio de la pandemia la atención covid en el Hospital General.

Esther del Corral, médico internista en el Royo Villanova, hospital que atiende a 96 enfermos con este virus en planta y a seis en la uci, aseguró que llevan «semanas muy duras» en la atención a esta pandemia de coronavirus, «con mucha presión en la Urgencia y pacientes pendientes de ingreso». El pasado fin de semana, según resumió, se apreció una reducción del número de ingresos: «Y había camas porque se han suspendido las cirugías». Con este panorama, «Medicina Interna está con unas 40 camas por encima de lo normal (de 60 a 104)».

Este hospital va abriendo plantas conforme se necesitan y los enfermos con coronavirus se atienden en las zonas dedicadas a Neumología y Medicina Interna. Al igual que otros hospitales, el Royo cuenta también con un área para pacientes que requieren oxigenoterapia de alto flujo, que se sitúa en Neumología, «para atender a los pacientes con insuficiencia respiratoria grave pero que no necesitan ser intubados». En caso de que precisen este procedimiento se derivan a cuidados intensivos. La ocupación general en el Royo Villanova, que cuenta con una capacidad total de 260 camas, es muy elevada. Desde hace unos días se reabrió ya el ala de la segunda planta que resultó afectada por el incendio registrado en una de las habitaciones.

Por otra parte, más de 97.000 personas que cumplen entre 40 y 44 años este año ya pueden autocitarse para recibir la dosis de refuerzo. Sanidad abrió ayer la agenda para esta cohorte.