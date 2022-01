El PP exige el cese de Repollés y Cs plantea su reprobación por el "ataque" a los jueces

La secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, ha exigido el cese inmediato de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, al considerar "un ataque frontal" a los jueces que sostenga que hay "motivos ideológicos" en los autos judiciales que han tumbado sus restricciones impuestas por la pandemia, tal y como ha expuesto en una entrevista a HERALDO. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, ha planteado su reprobación en las Cortes por una postura que calificó de "absolutamente inadmisible", aunque no ha solicitado su dimisión por entender que está al frente de la Consejería en un momento "excepcional" y, por ello, ha urgido una rectificación pública.

Los dos principales partidos de la oposición han comparecido este domingo tras publicar este diario unaa entrevista con Sira Repollés en la que llega a opinar que los jueces mantienen un "pulso" con la DGA y que es "evidente" que emiten autos en contra de un gobierno de izquierdas por "motivaciones ideológicas". "Hay un juego perverso de a ver quién puede más y nosotros nunca deberíamos hacer un pulso con la Justicia. Solo queremos utilizar las herramientas en nuestro poder para contener la pandemia", declara.

Los dos máximos responsables del PP y de Cs en Aragón ya reaccionaron anoche a través de Twitter en la misma línea de indignación. Jorge Azcón escribió que las declaraciones son "absolutamente impropias de una consejera de la DGA porque representan un ataque frontal e intolerable a los jueces y al sistema judicial", mientras Pérez Calvo estimó que son "absolutamente inadmisibles" y exigen una "urgente rectificación".

Esto es lo que ha hecho Sira Repollés esta mañana, que ha llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, para pedirle disculpas, según ha informado el Gobierno de Aragón a los periodistas.

Su rectificación no es suficiente para el PP-Aragón y su secretaria general ha instado a que dimita o que el presidente, Javier Lambán, la cese de inmediato. "Una persona que no respeta el papel esencial de los jueces en nuestra democracia y les acusa de dictar sentencias porque les adjudica un posicionamiento político no puede seguir al frente de una consejería de la DGA ni un minuto más», ha aseverado.

Alós ha destacado que "no hay antecedentes" de un ataque al sistema judicial tan agresivo y pernicioso por parte de un consejero de la DGA. "Lo único comparable son los desatinos que vemos habitualmente en los dirigentes nacionales de Podemos o los insultos en redes de políticos extremistas como Alberto Cubero”, ha apostillado.

Con antelación, Daniel Pérez Calvo ha adelantado que su grupo parlamentario ya estaba preparando una iniciativa para reprobar a la consejera. "Son unas declaraciones que van mucho más allá de una salida de pata de banco, como la que tuvo Lambán, y de la falta de respeto de la independencia del poder judicial y la separación de poderes", ha sostenido.

El coordinador de Cs-Aragón ha subrayado que Repollés acusa del mayor delito que se le puede atribuir a un juez, la prevaricación, al sostener que han tomado "decisiones injustas a sabiendas por cuestiones meramente ideológicas".

De la misma manera, ha pedido al presidente aragonés que desautorice las declaraciones "con la misma contundencia y vehemencia" con las que hace unos días recriminó las polémicas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la ganadería intensiva. "En circunstancias normales, y sanitariamente no lo son, las manifestaciones de la consejera debería forzar su cese fulminante", ha explicado.