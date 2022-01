Vacunar, hacer pruebas diagnósticas de covid, rastrear y atender otras necesidades sanitarias de los ciudadanos. La Atención Primaria vive una situación "difícil" y en algunos centros de salud "dramática". Así lo define el presidente de Semergen –Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria– en Aragón, Ángel Vicente Molinero. "La presión asistencial en los consultorios va a persistir en el tiempo más allá de la pandemia. Con las semanas, la incidencia de covid bajará, pero la atención a los pacientes de otras enfermedades no solo se mantendrá, sino que también aumentará. Las personas que a día de hoy no han sido atendidas, en algún momento tendrán que venir", explicó el presidente de Semergen.

Los centros sanitarios del sistema de sanidad pública de Aragón son "vasos comunitarios". "La masificación que vive la Atención Primaria llega a las urgencias y después llena los hospitales. Esa es la realidad", declaró. El doctor defiende que en la primera ola de la pandemia se pudieron atender a todos los pacientes covid "porque desaparecieron el resto de enfermedades, probablemente por miedo". Ahora, insistió, "la sensación social sobre la covid es muy distinta y el resto de patologías necesitan atención. Eso supondrá una constante saturación a todos los niveles. No va a cambiar de un día para otro".

El nuevo protocolo de rastreo –solo se hacen pruebas a convivientes, mayores de 65 años, personas vulnerables y que vivan en residencias y trabajadores sanitarios y sociosanitarios– ha "aliviado algo" a los centros de salud de la Comunidad. "Es cierto que hay que hacer menos seguimiento de los casos de coronavirus, pero estamos involucrados en muchas más labores", aseveró. A eso se suma las decenas de personas del ámbito sanitario que hay de baja. "No afecta de la misma manera en Zaragoza capital que en localidades pequeñas. En un municipio de poco más de 2.000 habitantes, una sola baja puede hacer que la situación sobrepase los límites", apuntó.

A pesar de todas las dificultades que afrontan, Ángel Vicente Molinero defiende que "la Atención Primaria ha respondido satisfactoriamente a las diferentes olas de la crisis sanitaria".

Lógicamente, aseguró, "hay cosas a mejorar". "Habría que habilitar grandes espacios para vacunación, para hacer pruebas, ... Hay centros de salud que han contado con una sola línea telefónica, la misma que tenían antes de la pandemia, durante todo este tiempo. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo atender a una persona de 30 años que a una con limitación auditiva", añadió. El doctor propone "reflexionar" sobre todo lo que necesita la Atención Primaria y "reorganizar todo lo que sea necesario". En su opinión, sería "interesante" incorporar "otro tipo de perfiles profesionales porque en los centros de salud se hace de todo". En todo caso, insistió en "no improvisar".

¿"Banalizar" la covid?

"No es momento de banalizar la covid. Una cosa es que se planteen algunos protocolos sobre los asintomáticos y otra que se deje de contabilizar los casos", defendió el presidente de Semergen en Aragón. Además, añadió, que si se traslada "el sanitario va a pensar que está trabajando para nada" y a nivel social se perdería "todo lo bueno que hemos hecho hasta ahora".

Ómicron ha puesto sobre la mesa la posibilidad de ‘gripalizar’ la enfermedad, un asunto muy polémico que no comparten muchos expertos. "Este tipo de cuestiones me recuerdan a la banalización que se hizo de la covid en enero de 2020, cuando decían que el virus no iba a llegar a España siendo que ya estaba en Italia con incidencias importantes. No propongo un escenario de miedo, sino de prudencia", señaló el doctor.