¿Va a nevar en las estaciones de esquí aragonesas este fin de semana?

El fríos y las heladas en lo ancho y largo de Aragón van a marcar el fin de semana. Las termómetros bajo cero se adueñan de las tres provincias y la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) notifica avisa amarillo desde este sábado 15 de enero por la mañana a causa de las temperaturas mínimas. Muy pendiente del tiempo se está desde las estaciones de esquí de la Comunidad, donde la afluencia de esquiadores es considerable y el turismo de invierno apuesta por los enclaves montañosos en el territorio. En general, se prevén jornadas soleadas sin precipitaciones en Aragón.

Previsión del tiempo en la estaciones de esquí Candanchú-Astún

El sol lucirá a lo largo del fin de semana en las estaciones de esquí de Candanchú y Astún, en días perfectos para colocarse los esquís. Eso sí, con ropa de abrigo porque se esperan termómetros muy fríos. Con mínimas de hasta -11 y -10º en las primeras y últimas horas del día, el mercurio oscilará entre los -7 y -1º en las horas centrales y de apertura de la estación. Las máximas no superarán el 1º el sábado y los 2º el domingo, que se alcanzarán al mediodía. No se prevén precipitaciones, por lo que no nevará en las estaciones de Candachú y Astún, situadas en el valle del Aragón.

Previsión del tiempo en la estación de esquí de Cerler

En las otras estaciones de esquí del Pirineo también se esperan buenas jornadas para esquiar bien abrigados en las estación de Cerler. Este sábado el día será más frío que el domingo. Así, las mínimas de ambas jornadas descenderán hasta los -4 y -3º, respectivamente, y las máximas no superarán los 0º la jornada sabatina y alcanzarán los 4º en la dominical. Al igual que ocurre en la zona de Canfranc, con las estaciones de Candanchú y Astún, en la Cerler tampoco se esperan precipitaciones de ningún tipo, por lo que no caerá nieve natural en el valle de Benasque.

Previsión del tiempo en la estaciones de esquí Formigal-Panticosa

Las condiciones en la estación de Formigal-Panticosa serán similares a las anteriores instalaciones de la cordillera pirenaica, también con temperaturas un pelín más cálidas el domingo. De este modo, para este sábado el termómetros oscilará entre los -5 y 1º, mientras al día siguiente este subirá a una franja de entre -3º y 2º. Las máximas, en el momento álgido de la luz solar, tendrán lugar a las 14.00 horas. Así pues, la ropa de abrigo también se antojará fundamental para poder esquiar en condiciones óptimas. En todo caso, se ausentarán las precipitaciones en las montañas en el valle de Tena por lo que no nevará.

Previsión del tiempo en la estación de esquí de Teruel de Valdelinares y Javlambre

El tiempo en las estaciones de esquí en Teruel seguirá la misma dinámica que en las instalaciones de la provincia de Huesca. En la estación de Valdelinares albergará mínimas de -4º y máximas de 2º el sábado, y mínimas de -3º y máximas de 2º el domingo. Aunque se posicionarán en el cielo intervalos nubosos en ambas jornadas, no se prevén precipitaciones, tampoco en forma de nieve. Condiciones meteorológicas parecidas a las de la estación de Javalambre, donde se esperan mínimas de -3º y máximas de 3º el sábado, y mínimas de -2º y máximas de 3º el domingo. En definitiva, un grado más cálidos que en la estación vecina. Las nubes también rondarán Javalambre, sin opción a nieve.

