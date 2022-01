Las farmacias aragonesas prevén pérdidas por la limitación del precio de los test

Una medida "acertada", aunque "precipitada". Así valoran las farmacias aragonesas que los test de antígenos de autodiagnóstico, a partir de mañana, no puedan costar más de 2,94 euros. El Gobierno de España anunció ayer el coste máximo de adquisición con el objetivo principal de "fijar un precio lo más asequible posible, atendiendo siempre al equilibrio necesario para que el producto esté disponible en el canal farmacéutico". Sin embargo, las farmacias aseguran que tendrán que vender las pruebas por debajo del precio de adquisición durante las primeras semanas.

"A partir de ahora, vamos a comprar por debajo del valor marcado, pero a día de hoy, casi seguro que las 733 farmacias de Aragón tenían pruebas compradas por encima de 2,94 euros. Los test se piden por encargo y con antelación", señaló la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, Raquel García, quien no esperaba un precio "tan bajo". "El mercado se está ajustando aún y a pesar de no haber pactado el coste, lo asumimos por la vocación que tenemos y porque esperamos que esta medida ayude a descongestionar los centros sanitarios y a frenar la pandemia", añadió.

La farmacia Artal Centro, situada en el paseo de Sagasta de Zaragoza, aseguró que perderá más de 4.000 euros al vender los test que tienen en el almacén al precio marcado por el Ejecutivo central. "Es una medida muy acertada, aunque llega tarde. Ahora tendremos que buscar distribuidores que nos vendan a estos precios, que seguro que los habrá. Sucedió lo mismo con las mascarillas, aunque entonces nos dieron un margen de reacción. Ahora no solo vamos a perder las farmacias, sino que también algún intermediario que había hecho grandes pedidos. Les están empezando a llegar, aunque ya lo pagaron hace unas semanas a otro precio", explicó Manuel Arribas, farmacéutico adjunto.

Por su parte, la farmacia Senante del Actur optó ya ayer por vender las pruebas covid por 2,94 euros. "Tendremos pérdidas porque teníamos almacenadas 2.000 unidades, pero lo primero es el cliente. Hemos notado que la gente ha dejado de comprar por la mañana –por este jueves– porque estaba expectante al precio que marcaba el Gobierno. Desde que hace días se anunció que iba a costar menos, la gente ha comprado lo justo y necesario", aseguró Fernando Senante, el dueño del establecimiento. En su opinión, la medida "no ha llegado tarde". "Hubiese sido muy complicado aplicar algo así antes porque al desabastecimiento se hubiese unido la intervención. No es que esté de acuerdo con que hayan puesto un precio máximo, lo que sí que es cierto es que algo había que hacer porque por el camino alguien se estaba lucrando demasiado", apuntó. En Aragón, se vendieron más de 960.000 test de antígenos durante el año 2021.

Buena acogida

La mayoría de usuarios se mostraron a favor de que el precio se estabilice. "Me parece maravilloso que no se pueda vender por encima de 2,94 euros. Yo los he estado comprando a 6 euros hasta ahora y eso que siempre he acudido a las farmacias más baratas", contó Pilar Aína, que se encontraba haciendo fila en la farmacia Senante para hacerse con un puñado de test. Ahora, según Aína, en el botiquín, "igual que tenemos tiritas, hay que tener pruebas de covid". "Nunca está de más tener en casa por si acaso", insistió.

Por delante de Pilar Aína esperaba su turno María Ampina, que quería hacerse con una prueba ya que su hijo dio positivo. "Me parece muy bien que se normalice el precio, como se hizo con las mascarillas. En algunos sitios se estaban aprovechando de la situación", señaló.