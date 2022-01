El Gobierno de Aragón simplificará trámites en indemnizaciones por daños agrícolas y ganaderos por la crecida

El Gobierno de Aragón simplificará los trámites para el cobro de indemnizaciones por los daños agrícolas y ganaderos en la ribera del Ebro tras la crecida del pasado mes de diciembre, en sus tres ámbitos de competencia, los daños en las producciones, en infraestructuras colectivas de riego de las comunidades de regantes y en infraestructuras de las explotaciones particulares.

Para eso, se aprobará en Consejo de Gobierno un decreto-ley, previsiblemente, en el próximo que se celebre, para que puedan compatibilizarse ayudas de distintas administraciones.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, acompañado del consejero de Agricultura, Joaquín Olona, se ha reunido con los alcaldes de los municipios afectados por la avenida extraordinaria del Ebro entre los días 12 y 16 de diciembre, con el objeto de dar cuenta de las acciones ya realizadas, así como de las que están en curso en relación con los daños ocasionados.

También han participado la delegada del Gobierno de España en Aragón, Rosa Serrano, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Dolores Pascual, y el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.

La superficie total inundada ha sido de 13.495 hectáreas, de las que 11.339 son las ocupadas por cultivos, y de éstas, han resultado afectadas 4.687. El resultado se aproxima mucho a las 12.000 hectáreas anticipadas y, tal como se avanzó, no toda la superficie inundada iba a sufrir necesariamente daños.

Su alcance depende de la permanencia del agua, cuya evacuación se ha visto dificultada por las condiciones meteorológicas tras la avenida y ahora por crecida ordinaria de estos días en la misma zona.

AGROSEGURO

De la superficie siniestrada declarada a Agroseguro, a fecha de 4 de enero, 2.376 hectáreas corresponden a alfalfa, 1.354 hectáreas a cereales de invierno, 649 hectáreas de otros cultivos herbáceos y 308 hectáreas de hortalizas y frutales.

Con respecto a las producciones, el apoyo se realizará en el marco del seguro agrario, abordando las posibles limitaciones técnicas en relación con las garantías o los periodos de suscripción de las pólizas. También se tendrán en cuenta los gastos extraordinarios derivados del traslado de animales en producciones ganaderas.

Lambán ha apuntado al respecto que donde no llegue Agroseguro, "tratará de llegar el Gobierno de Aragón", algo que se está evaluando, así como la reparación de las infraestructuras dañadas, "e imagino que, a la mayor brevedad, cuando sepamos la dimensión de daños, el consejero Olona llevará el decreto al Consejo de Gobierno".

Por lo que se refiere a las infraestructuras privadas, el Ejecutivo ha detallado que se apoyará mediante subvención a los titulares de las explotaciones prioritarias con aseguramiento de sus producciones, al igual que las comunidades de regantes, tras las valoraciones que está haciendo Sociedad Aragonesa de Gestión Ambiental (SARGA).

Además, en las zonas de inundación reiterada, los afectados que opten por realizar plantaciones idóneas para producción de madera o biomasa, podrán acceder a un programa especial de subvenciones para la restauración de los terrenos y plantación. Para hacer frente a los posibles problemas de liquidez financiera, se habilitará una línea de subvención de los costes financieros relativos a los préstamos que se suscriban.

Con el objeto de facilitar la gestión a los afectados se va a habilitar un sistema simplificado mediante el procedimiento de declaración responsable a través del que los propios interesados podrán aportar la evidencia de los daños.

REPARAR LO OCURRIDO

El presidente de Aragón ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de presidir la reunión, que su objetivo era escuchar a los alcaldes y también ha incidido en la conveniencia de "reparar lo ocurrido" para que en la primavera, un momento propicio para estas avenidas, si se vuelven a producir, "hayamos tomado medidas y estemos lo más preparados posibles".

Por otra parte, ha comentado que la Delegación del Gobierno de España en Aragón "trabaja en todo lo que tiene que ver con los efectos de la declaración de zona catastrófica" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en su visita a Pradilla, durante la crecida.

Para Lambán, el Ejecutivo central "ha tenido una actitud bastante distinta que el anterior y, por eso, no tenemos que lamentar mayores daños" porque, por primera vez, "se ha actuado en el río, se han acometido limpiezas y se ha facilitado el tránsito de las aguas".

Ha añadido que dada la "fuerza" del agua cuando llegó a la provincia de Zaragoza, "ni no hubiera habido limpiezas promovidas por la CHE y el propio Gobierno de Aragón los daños hubieran sido importantes" y "esa limpieza tiene que continuar".

Asimismo, se ha mostrado partidario de convivir con la realidad de las crecidas y con opciones alternativas, como el cambio de cultivos, sustituyendo los actuales por otros más leñosos, así como con la adquisición de terrenos inundables por parte de la administración.

"Debemos empezar a considerar que las avenidas no son algo extraordinarios, sino incorporarlas a nuestra planificación como algo normal, que ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo" y procurar desde las instituciones "arbitrar medidas para que los casos urbanos estén protegidos" y "no corran nunca ninguna clase de riesgo".

ALCALDES

El alcalde de Padrilla, Raúl Moncín, ha comentado que todavía no se han valorado los daños de la riada extraordinaria anterior, cuando se ha producido una nueva, aunque de carácter ordinario, "que no ha afectado" al caso urbano, pero sí a la huerta porque todavía no se habían reparado las motas en los campos.

Ha pedido que se intervenga para recuperar el estado anterior a la crecida de diciembre, y "se arreglen caminos, terraplenes y riegos", ha solicitado.

Por su parte, el alcalde de Novillas, Abel Vera, ha señalado que en su municipio también "están abiertas" la mayor parte de las defensas de la huerta a causa de la crecida anterior y por eso, aunque el caudal en la actual ha sido la mitad, las afecciones han sido similares.

En concreto, en la de diciembre se anegaron unas mil hectáreas y en esta unas 800, que ya se habían inundado en la anterior. La nueva crecida supone, además, "que se ralentizan los trabajos de reparación de infraestructuras", así como la siembra de las tierras y el regreso de los animales a sus granjas.

Por eso, ha reclamado a la administración "que tan pronto como técnicamente sea posible se repare todo para volver a retomar la actividad agrícola y ganadera, que, de momento, sigue paralizada".

DURANTE LA AVENIDA

El Gobierno de Aragón ha recordado que, durante la avenida de diciembre, se actuó en coordinación con todas las administraciones en el refuerzo de motas y protección de núcleos urbanos, evacuación de personas y habilitación de espacios en Luceni, Tauste y Bujaraloz ante la posibilidad de evacuación de Pradilla, Boquiñeni y Pina, en la protección de granjas y traslado de animales o el desalojo temporal del Colegio Jerónimo Zurita en Zaragoza.

Asimismo, el Departamento de Agricultura, en colaboración con la CHE, desarrolló diversas actuaciones para la prevención de daños a personas y bienes en lugares como Novillas, Gallur, Remolinos, El Burgo de Ebro, Quinto y Gelsa.

El Departamento de Agricultura también tomó las medidas necesarias para garantizar el bienestar animal y minimizar los daños a la ganadería en la zona inundable, donde existen 45.973 plazas de ganado mayor, además de 158.384 plazas de avicultura, y donde hubo que movilizar más de 30.000 cabezas sin que se produjeran bajas.

