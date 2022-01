Tercera dosis de la vacuna covid: "Si nos tenemos que infectar, que no nos pase nada"

La pandemia de covid-19 afronta su tercer año, el mismo número de dosis que han recibido ya algunos colectivos tras ampliarse de nuevo el calendario de vacunación con las de recuerdo. Y no se sabe si serán las últimas. Desde este lunes pueden pedir cita los nacidos en 1973 y 1974, más de 45.600 personas en Aragón. El número de contagios sigue disparado y con cifras que no se han visto en toda la crisis sanitaria por la rápida expansión de la variante ómicron, con síntomas, en principio, más leves.

Entre quienes se han vacunado este miércoles se buscaba una mayor protección ante la séptima oleada del virus en Aragón, que ha sumado 7.567 contagios en el último recuento. Francisco Pinar, vecino del municipio zaragozano de Pinseque, ha acudido a Sobradiel a 7,5 kilómetros, el municipio más cercano en el que ha encontrado cita. Se ofertaban citas en barrios de la capital aragonesa como La Bombarda o localidades más lejanas como La Almunia de doña Godina, a 66 kilómetros. Francisco esperaba que su vacunación sirviera "para ayudar". Ante las dudas sobre si harán falta más dosis, se ha mostrado seguro de la necesidad de la vacunación. "No hay más remedio que confiar en los médicos", ha añadido. "Si nos tenemos que infectar, que no nos pase nada", ha deseado.

"Cuando te duele la cabeza te tomas una pastilla. ¿Por qué vamos a tenerle miedo a una vacuna?", se ha preguntado. Ha acudido acompañado de su mujer, Imane Chetioui, a la que todavía no le tocaba la dosis de recuerdo por edad, pero que también estaba convencida de la necesidad de vacunarse. Tienen dos hijos, de uno y cinco años, uno de riesgo, por lo que son cuidadosos a la hora de reducir su vida social. El mayor ya ha sido vacunado. Actualmente están abiertas las agendas para la vacunación pediátrica entre los 5 y los 11 años. En diciembre tuvieron que sacarlos del colegio por ser contacto estrecho de un compañero positivo. "No queremos correr el riesgo de juntarnos con nadie", ha confesado ella. De momento, no se han contagiado en este tiempo. "Que sepamos", han puntualizado, ante el aumento de casos y asintomáticos.

Marian Artigas, en su floristería en Casetas. Heraldo.es

Marian Artigas ha sido otras de las vacunadas este miércoles en Sobradiel. Reside en Casetas, donde regenta una floristería, pero también ha acudido a la localidad vecina porque ha sido la cita más cercana que ha encontrado. Estaba convencida de la necesidad de vacunarse y no creía que se esté cerca de que la enfermedad se convierta en una gripe común. "Creo que no será la última", ha reconocido después de recibir la dosis de recuerdo. Está dispuesta a seguir recibiendo las que sean necesarias. "Yo no me creo todavía que esto sea una gripe", ha apuntado, pese a que se empiece a plantear tratarla como tal y 'gripalizar' la pandemia. Los expertos ha alertado con el peligro de dar este paso a la hora de responder a la crisis sanitaria.

En esta última ola ha visto muchos contagios de personas cercanas. "Era como el 'Juego del Calamar', a ver quién llegaba a la tercera dosis sin contagiarse", ha puesto como ejemplo con cierto toque de humor. Ella mantiene las precauciones en su negocio: atiende al otro lado del mostrador con doble mascarilla y la puerta del establecimiento permanece abierta todo el tiempo para ventilar.

Más información Médicos y expertos aragoneses alertan del riesgo de 'gripalizar' la covid

Algunas personas que querían recibir la dosis de recuerdo no han acudido porque les ha cogido con una PCR positiva. Es el caso de Merche, zaragozana que ya pasó el virus al principio de la pandemia, arrastró los síntomas del covid persistente y acaban de confirmarle que ha vuelto a dar positivo.

Consulte las últimas noticias sobre el coronavirus.