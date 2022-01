¿Me tengo que hacer una prueba antes de vacunarme contra la covid?

Las pruebas de diagnóstico de la enfermedad, como los test de antígenos, ya casi forman parte del día a día. Ya sea porque se ha estado en contacto con un positivo, porque se tiene algún síntoma o porque se quiere prevenir ante una celebración junto a personas no convivientes. Con los casos de covid-19 en alza y la cita para vacunarse en muchas agendas llega una duda: ¿me tengo que hacer una de estas pruebas antes de vacunarme?

El Ministerio de Sanidad no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco se recoge en el documento que regula la estrategia de vacunación, tal y como señalan desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza (COFZ). "No han hecho ninguna recomendación", indica Raquel García Fuentes, presidenta de la entidad.

En cambio, el comité asesor de la Asociación Española de Pediatría sí que ha realizado una recomendación que, como matiza García Fuentes, no es extrapolable a los adultos. "En caso de niños y adolescentes que son contacto estrecho de un caso confirmado o convivientes con personas con test de antígenos positivo, pueden ser vacunados si no presentan síntomas y ha transcurrido el periodo de cuarentena establecido por las autoridades -en este momento, una semana-", dice el documento. "Así que la vacuna en estos casos no generaría ningún efecto negativo para el cuerpo, no va a ser perjudicial", valora la presidenta del colegio de farmacéuticos zaragozanos.

No obstante, si se conoce que se es positivo, no se debe recibir ninguna dosis de la vacuna contra la covid, se debe estar aislado e inocularse la vacuna a posteriori, según el tiempo establecido.

En cualquier caso, "no sería descabellado" someterse a una prueba de diagnóstico si se tiene ya fecha para alguna de las dosis, y más con las cifras de positivos que se barajan en la actualidad, con miles de casos en las últimas semanas. Algo que también se podría hacer ante otros escenarios. Raquel García Fuentes pide "tranquilidad" y señala que hay que tener “sentido común” para usar los test en este caso, como en otros.

Hasta este lunes se habían administrado 84.998.187 dosis y 38.052.240 personas contaban con la pauta completa. El 92,3% de los mayores de 12 años están vacunados y el 90,3% de los menores de esa edad.