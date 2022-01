Familias del Sector Zaragoza I exigen recuperar las urgencias pediátricas del Royo Villanova

«La atención de urgencias pediátricas del Hospital Royo Villanova se cerró a las 8 de la mañana del domingo 22 de marzo de 2020 para minimizar el riesgo de contagio de la covid-19. Creemos que ha llegado el momento de que se vuelva a abrir». Este es el mensaje que se comparte desde hace unos días en una campaña ciudadana impulsada a través de Facebook en la que varias familias se han unido para elevar una solicitud al Servicio Aragonés de Salud e instar al mismo tiempo a que, de manera individual, se presenten reclamaciones en los distintos centros de salud de los municipios que componen el Sector Zaragoza I para que se retome este servicio.

Pilar Bescós, de Villamayor de Gállego y madre de dos niñas, de 1 y 4 años, es una de las impulsoras de esta queja: «Desde que empezó la pandemia, somos muchos los usuarios que no tenemos servicio de Pediatría, y tenemos que acudir con nuestros hijos al Infantil, donde hay mucho colapso». Hace unos días, recuerda, fue con su hija a este centro hospitalario de la capital aragonesa y tuvo que esperar cinco horas por un resfriado: «No lo considero una urgencia, pero no había otra opción, porque si falta el profesional en el centro de salud, porque está de baja o de permiso, no se cubre la sustitución y nos quedamos sin pediatra. Nuestra reivindicación es que sustituyan al personal cuando falta y que vuelva el punto de atención continuada pediátrica del Royo».

Una reclamación que comparte con Tere Lostao, del barrio de La Jota. Ella, relata, tiene tres hijos, de 11, 10 y 7 años: «Si se tuercen un tobillo o se hacen un pequeño corte íbamos, hasta marzo de 2020, al Royo Villanova; pero ahora tenemos que desplazarnos hasta el Servet, con los inconvenientes de transporte que conlleva, porque está en la otra punta de la ciudad, y el problema de la saturación del servicio y tiempo de espera que supone».

El 22 de marzo de 2020, la Dirección General de Asistencia Sanitaria emitió una instrucción en la que se suspendía la atención que se venía prestando en el punto de atención continuada para urgencias pediátricas del Royo, y derivaba a las familias a las urgencias del Hospital Materno Infantil. La razón, tal y como se recoge en el escrito, era minimizar el riesgo de contagio a la población infantil y ampliar el espacio asistencial destinado a la atención urgente en el Royo.

Fuentes del Departamento de Sanidad, por su parte, explicaron que las urgencias de niños son atendidas en los centros de salud, tanto en horario normal como en atención continuada. Y para casos más graves, indicaron, tienen que ir al Miguel Servet, «como sucede con el resto de la población de Zaragoza».

La queja de las familias la comparte la Comisión de Salud de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ). Su responsable, Juan Andrés, trasladó que el cierre de este servicio «supone un problema para quienes residen en Zaragoza capital, que tienen que atravesar toda la ciudad, entre seis y doce kilómetros, pero que se agrava en el caso de municipios del sector sanitario, como Biel, Candasnos, Luna o Castejón de Monegros».

«Es un problema -dijo- de cercanía y movilidad», que se suma a «la falta de un hospital de referencia digno, con servicios y espacios suficientes para la población urbana y rural de la margen izquierda». La FABZ ha remitido esta reivindicación al resto de consejos de salud de la zona sanitaria y se abordará en la reunión de la Comisión de Sanidad de la Federación.