Enrique Carbonell: "Los gitanos somos una singularidad cada vez más plural"

El próximo día 12 se celebra el Día de la Cultura Gitana. Enrique Carbonell Ons, presidente de la Asociación Cultural A Bajañí y alquimista de la amistad, es uno de los promotores de esta jornada repleta de cariño y arte.

El día 12 tenemos sarao…

Así es. A los gitanos nos gusta trabajar, pero también nos gusta la fiesta. Y el día 12 tenemos mucho que celebrar.

¿Qué celebran?

En esa misma fecha, concretamente en 1425, el rey de Aragón Alfonso V el Magnánimo nos concedió el pasaporte a los gitanos para cruzar los Pirineos y entrar en España para hacer el Camino de Santiago.

Y aquí que se han quedado…

Vinimos varias tribus a España. Ahora, en Aragón somos entre 40.000 y 50.000 gitanos.

En la jornada van a homenajear al escritor José Duart Gabarre.

Exacto. Fue cofundador de la Asociación de Promoción Gitana. Además, es escritor y poeta.

Muy especial, Duart…

Y tanto. Se sacó el Graduado Escolar estando casado y con cuatro hijos. Y ahí lo tiene usted, escribiendo poesía y todo… Su libro ‘Gitano, evoluciona o muere’ merece ser leído.

¿Han evolucionado los gitanos?

En las últimas décadas, mucho, muchísimo. Recuerdo que en mis tiempos de secretario de la Asociación de Promoción Gitana tuvimos que pedir que los exámenes del carnet de conducir fueran orales porque muchos gitanos no sabían leer ni escribir.

Tan importante, la furgoneta, ahora llamada monovolumen…

Para muchos gitanos, era fundamental para desarrollar su vida y sus trabajos. Lamentablemente, los analfabetos no sabían leer para hacer el examen. Todo eso es pasado. La batalla del analfabetismo está superada, igual que el problema de la vivienda: hemos dejado de vivir aislados en chabolas, en guetos.

Se les acusa de machismo.

No. Y le pondré un ejemplo muy claro. Más de 30 años antes de que Irene Montero sea ministra de Igualdad, Pilar Clavería ‘La Rona’ fue presidenta de la Asociación Gitana. Por cierto, hizo una gran labor.

¿Hablamos de racismo?

No puedo quejarme de nada. Yo tuve abierto un establecimiento de fotografía (Foto Henry) en la plaza de las Canteras, y me sentí respetado e incluso querido. También fui vicepresidente de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Zaragoza. Me identifico con mi profesión y mi etnia. Amo la fotografía y presumo de la bandera gitana, del azul del cielo y del verde de la tierra.

Me encanta el escudo de la bandera gitana.

¿La rueda del carro a modo de escudo en mitad de la bandera?

Sí.

Significa nuestro pasado nómada. Ahora, es distinto. Nos hemos logrado integrar en la sociedad. Los gitanos somos una singularidad cada vez más plural.

Usted también defiende la cultura gitana a través de la lengua y la literatura.

Son fundamentales para la difusión del romaní, que es el idioma universal de los gitanos. Ya hicimos el diccionario ‘Apuntes del dialecto caló o gitano puro’. Tras una gran labor de recopilación, lo escribieron Barsaly Dávila y Blas Pérez. Después, se actualizó con ‘El romaní en España’. Somos una cultura ágrafa, de tradición oral, ha sido un gran avance. Usted lo sabe, que chanela (sabe) caló...

¡Válgame el Señor! ¡Qué cosas, dice usted, Enrique...!

Usted habla caló con sus amigos los toreros, que le he oído yo…

Vamos a despedirnos deseando feliz año en caló.

‘Bají’ (suerte) ‘berge’ (año) ‘nevó’ (nuevo).

¿Cómo se dice eres una gran persona?

‘Siñeles’ (eres) ‘baró’ (grande) ‘elabel’ (persona).

Enrique: ‘siñeles baró elabel, bají berge nevó’.

Feliz año a todos, y muchas gracias por acordarse de los gitanos.