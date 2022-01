La caída de Melchor en Boltaña se hace viral: “Solo me preocupaba la reacción de los niños”

Superada una de las noches más mágicas del año, la visita de Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente ha dejado un buen puñado de anécdotas en toda España, y, por supuesto, alguna en Aragón. En este caso en Boltaña, Huesca; tras la ansiada cabalgata. Melchor, Gaspar y Baltasar subían al escenario colocado en la plaza Mayor del pueblo para compartir un rato con los asistentes. Sin embargo, un mal paso hizo que Melchor se precipitase por accidente.

“Me tenía que levantar a decirle una cosa a Gaspar al oído para hacer la gracia, pero al volver a la silla e intentar colocarme bien la capa, calculé mal y me caí hacia atrás”, rememora José Palacio, joven vecino de Boltaña encargado de dar vida al rey mago desde hace varios años. “Me lo tomé con mucho humor desde el principio, tan solo me preocupaba la reacción de los niños. Temía que se hubieran dado cuenta de algo, que se me hubiera caído la barba. Me dijeron que nada de nada”, afirma.

“¿Que qué hice? Ponerme de pie lo más rápido posible, saludar y decirles a los más pequeños que no había pasado nada”, rememora, todavía avergonzado. El incidente se producía en torno a las 20.00 horas ante la mirada atónita de un grupo de vecinos que, por supuesto, estaban registrando el momento. Eso hizo que, en pocas horas, el vídeo estuviese colgado en diversas redes sociales. Gracias a la conocida una cuenta de humor, en menos de 24 horas el vídeo superaba las 100.000 reproducciones.

“¿Estás bien, Melchor? Te dejamos hielo”

Eso sí, el Rey Mago recibió el cariño del pueblo. De hecho, en algunos hogares, los más pequeños de la casa decidían mandar todo su apoyo al rey accidentado, como en una de las casas en las que añadían un poco de hielo al kit de cola cao, agua y bombones para Sus Majestades, junto a una nota que decía: “¿Estás bien, Melchor? Te dejamos hielo”.

Tras una noche de Reyes retransmitida por streaming desde el salón de plenos del Ayuntamiento, este año, también debido a la pandemia y para evitar repartir los regalos en la iglesia como se hacía tradicionalmente; se optó por pasear a Sus Majestades en una luminosa carroza para después, trasladarlos hasta un escenario para que los Reyes saludaran desde allí a los más pequeños. "Me asusté un poco porque lo vi desde detrás, pero la gente que lo vio de frente se reía mucho. Por suerte no le pasó nada y se quedó en una anécdota graciosa”, explica José María Giménez, alcalde de Boltaña.

Peor suerte corría una de Sus Majestades durante el desarrollo de la cabalgata de Granada al caer de su carroza y sufrir una posible fractura de muñeca. El accidente ocurría sobre las 18.30 cuando el vehículo recorría la avenida de Mariana de Pineda de Guadix. En Elda, Alicante, un traspié del camello en el que viajaba el rey Melchor provocaba que ambos acabasen en el suelo. A pesar de que la caída fue aparentemente aparatosa, ninguno de los dos sufrió daño alguno y pudieron continuar con la cabalgata.

Sus Majestades al agua

Esta misma tarde, a su llegada a Oropesa, en Castellón; una ola volcaba la lancha en la que viajaban Sus Majestades de Oriente cuando estaban a punto de llegar a la orilla. Los Reyes Magos eran recibidos con un caluroso aplauso del público asistente. “¡Pobrecitos!”, gritaban algunos padres.

En la cabalgata de Madrid era el rey Gaspar el que lograba acaparar toda la atención del público asistente, aunque en este caso sin sufrir percance alguno. El atractivo rey mago ha inundado las redes de comentarios del tipo: “Gaspar este año he sido muy buena”, “Gaspar el de la cabalgata de Madrid puede venir con o sin regalos a casa, se le acogerá con los brazos abiertos” o “Nunca pensé que diría algo así, pero ojo con el guaperas de Gaspar en la cabalgata de Madrid”.

El oso polar con el cuello roto

En Cádiz, era un oso polar el que lograba viralizarse en las redes sociales debido a su cuello roto, lo que provocó que se desplazara dando tumbos por la avenida con la cabeza colgando. Un hecho que no pasó desapercibido para los internautas, que no dudaron en inundar las redes sociales de comentarios, fotos y memes.

Aunque el personaje acabó abandonando el desfile -el cual captó numerosas críticas en las redes sociales por la presencia de otros invitados como una momia egipcia o unas estrambóticas princesas Disney-, la concejala de Cultura y Fiestas de Cádiz, Lola Cazalilla, decidió publicar un mensaje de apoyo al oso polar en su cuenta de Twitter: “Desde la organización de la Cabalgata de Reyes de Cádiz queremos agradecer a este oso polar su participación y entrega. Aunque en redes se esté difundiendo esta imagen, nosotras sabemos que solo fueron unos minutos complicados que no te definen como oso polar. Te queremos".