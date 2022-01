Faci no adoptará ninguna medida con el 6% de docentes no vacunados

El consejero de Educación, Felipe Faci, confirmó este miércoles que el Departamento no tiene previsto adoptar "ninguna medida excepcional" con el alrededor del 6% de docentes que todavía no están vacunados. Así lo aseguró en una entrevista en Aragón Televisión, en la que recordó que la inmunización no es obligatoria. "Creemos que prácticamente el 100% del personal que tiene que estar vacunado lo está, porque habrá profesores que por tener algún problema de salud no se habrán vacunado", afirmó. Además, reconoció el "grado de responsabilidad" del personal de los centros de enseñanza, docentes y no, "porque es una medida de seguridad y de protección de la salud suya y de los demás". Según los últimos datos, más del 94% de los maestros tienen la pauta completa y ya se les ha comenzado a administrar el tercer pinchazo conforme se abre la agenda para los diferentes grupos de edad.

Por otra parte, los equipos covid se reforzarán y pasarán de siete a nueve, concretaron desde el Departamento. Estos grupos están formados por profesores y trabajadores sociales que se encargan de coordinar las comunicaciones y acciones que Salud Pública determina a los centros educativos cuando se registra un caso positivo en el aula. A principios del curso pasado 2020-2021 se configuraron 15 equipos covid.

Los colegios recibieron este miércoles las instrucciones en las que se dictan las medidas excepcionales y temporales que se aplicarán el 10 de enero. La orden insiste en que las adoptadas hasta ahora "han resultado eficaces" y no está "justificado" tomar medidas adicionales más allá de "extremar" las ya existentes. Sí hace un llamamiento a la "responsabilidad individual" de las plantillas y las familias para que ante cualquier síntoma compatible con el coronavirus el afectado se quede en casa.

El riesgo de los comedores

En el caso de los comedores, uno de los lugares con mayor riesgo de contagio al tener que quitarse la mascarilla, establece que para los alumnos de infantil y de educación especial habrá que habilitar un turno independiente a los de primaria o espacios alternativos. Cuando no sea posible llevar a cabo ninguna de estas opciones, el Departamento concederá, con carácter temporal, una dotación extraordinaria de monitores.

Para los equipos directivos de algunos colegios este va a ser uno de los aspectos más difíciles, ya que a principios de este curso ya hubo problemas en algunas escuelas para dar cabida a todos los comensales y se produjeron quejas al quedar fuera algunos alumnos. Además, hay que tener en cuenta que en estos momentos los centros están cerrados por vacaciones y será casi imposible reorganizarlo en unas horas el lunes por la mañana antes de la comida.