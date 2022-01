Décadas siendo (y cultivando) la bomba

Cuando, hace más de seis décadas, los abuelos de Teresa y José Antonio Alquézar dejaron su tierra natal y se instalaron en Valmuel, un pueblo de colonización de la provincia de Teruel, ni siquiera atisbaban en su imaginación que las áridas tierras que compraron se cubrirían con un manto de agua para regar cultivos de arroz. Tampoco que sus nietos llegarían a comercializar este producto.

Aunque sin saberlo, ellos pusieron la semilla de lo que hoy es Prados del Colono, la empresa de Teresa y José Antonio Alquézar, que cultiva y distribuye el primer arroz bomba de la provincia de Teruel. Para ello fue también fundamental la curiosidad y la experiencia por las tierras del Delta del Ebro, donde acudía a cosechar, de la generación intermedia, la del padre de Teresa y José Antonio, Antonio Alquézar, que fue quien se decidió, en los años 90, a introducir variedades de arroz en las tierras de Valmuel, poniendo sus miras en un producto que pudiera competir en calidad con cualquier arroz del mundo.

Si bien Valmuel no se identifica como una zona arrocera, la elevada cantidad de salitre que poseen las tierras facilita el encharcamiento y, por lo tanto, el cultivo del arroz. "También el hecho de que el proceso de maduración de las plantas sea más largo y más lento (en Prados del Colono cosechan un mes más tarde de lo habitual) proporciona un arroz caracterizado por ser muy poroso, muy absorbente, que nunca llega a abrirse en la cocción ni a pasarse, y que queda muy suelto incluso aunque se consuma días más tarde", explica Teresa Alquézar, copropietaria de Prados del Colono. "Además, todo el arroz, que se proporciona con el grano entero para que no pierda su sabor, es propio de nuestras plantaciones y no se mezcla con otras variedades. Por supuesto, no lleva ningún tipo de aditivo químico para su conservación", añade Alquézar.

Apuesta por la calidad

Y es que la apuesta de esta pequeña empresa familiar es la de la calidad y no la de la cantidad. "Excepto una pequeña cantidad que nos guardamos, agotamos siempre nuestra producción, que distribuimos principalmente en Teruel y Valencia. Y que en una zona de tanta tradición arrocera se reconozca nuestro producto es un orgullo para nosotros", indica Teresa Alquézar.

Si bien José Antonio Alquézar es el responsable de todo el cultivo y recolección del arroz, Teresa se encarga de comercializarlo, aunque para ella esta es una segunda actividad. "De momento no nos planteamos que esta sea mi actividad principal, aunque es algo que no descarto en un medio plazo", afirma.

Cómo se cultiva

Los trabajos de labrado, oxigenado y descompactación de la tierra, que se realizan a finales del invierno, son las primeras fases del cultivo de arroz de Prados del Colono. Unos días antes de la siembra, la superficie se cubre con una lámina de agua cuyo uso se optimiza gracias a los trabajos realizados anteriormente en la tierra. También se avienta el grano para que las semillas queden repartidas de manera uniforme por toda la superficie. La siembra se realiza entre finales de abril y principios de mayo.

Hacia el mes de junio se produce el ahijado de las plantas. Es el momento en el que surgen los brotes de la lámina de agua que se transformarán en la espiga donde se formará el grano. Los campos de Prados del Colono se llenan de un color verde vivo que cuando se transforma en un amarillo ocre significa que están dispuestos para la cosecha, que, en esta zona, dada su altitud, se produce un mes más tarde de lo habitual. Tras el secado y el envasado, el arroz está preparado para su distribución y consumo en las mejores condiciones.

La de Prados del Colono es la historia de tres generaciones que han dejado su sudor en el corazón del Bajo Aragón, arrancando día a día los secretos de la tierra. Su arroz es el fruto de la iniciativa de unos emprendedores que han explorado sus posibilidades con amor, pero también con un inconformismo que les ha llevado a ir siempre un paso más allá. Estos valores son los que sustentan el primer arroz bomba de la provincia de Teruel.