La regla de los cuatro regalos para combatir el 'me lo pido': "Tener muchos regalos no les hace tener más ilusión"

A estas alturas de semana las cartas a los Reyes Magos están escritas y enviadas, salvo algún remolón, y llenas de deseos que para los más pequeños suelen ser juguetes y, sobre todo, los que anuncian en la televisión. Después del atracón de regalos de Papá Noel llegan Sus Majestades de Oriente de nuevo a las casas siguiendo una tradición que a todos los pequeños les gusta apuntarse. Los expertos dan las claves para evitar niños 'hiper regalados' que terminen por volverse poco agradecidos y sin resistencia a la frustración.

"Cada familia hace lo que considera y lo que puede", comienza explicando Alejandra García Pueyo, psicóloga infantojuvenil. "Lo que queremos es que tengan ilusión, pero tener muchos regalos no les va a hacer tenerla porque llega un momento que abren por abrir, en piloto automático", señala, sobre las consecuencias de un exceso de estímulos, la también miembro del Colegio Oficial de Psicología de Aragón. "Y si no tengo lo que quiero, me enfado", pone como ejemplo de reacción cuando no se sabe valorar un regalo. Debe aprender a que cuando algo no le sale como él quiere "saber aceptarlo, enfocarlo en soluciones, que no monte pataletas", indica, y que no deje de ser "agradecido". Recuerda a las familias que la idea de agradecimiento hay que transmitirla durante todo el año. "La frustración viene de antes, pero se acrecienta en Navidad".

"Ellos querrían todo", confiesa, sobre la conducta más habitual. La frase más repetida cuando llegan a sus manos los primeros catálogos de juguetes o ven los anuncios es la de 'me lo pido'. A ello se une que muchas veces son los padres los que quieren "que tengan de todo".

"Hay que insistir en que no puede ser todo juguetes ni pueden tener todo lo que piden"

La regla de los cuatro regalos

Al igual que en la bodas se buscan por tradición cuatro regalos, en ese caso solo para la novia, "algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul", en el campo de la psicología se habla de los cuatro regalos que pueden contribuir a equilibrar los presentes de estas fechas. "Algo que quiera, algo que necesite, algo útil y una lectura, música o manualidades", enumera la psicóloga. El primer punto respondería a los deseos del niño o niña, que no hay que olvidar cuando se trata de hacer un regalo. Los siguientes, que pueden repartirse entre los familiares que vayan a regalar (abuelos, tíos, primos...), puede que no entren en la lista ideal de los pequeños.

Sin embargo, la psicóloga cree que pueden llegar a apreciarlos "si es algo que practicas en el día a día". Por ello, hay que evitar que si el "algo que necesite" es ropa o zapatos, sea visto como un "no regalo" o un libro como deberes del colegio, para quienes no disfrutan con la lectura. "Depende de cómo lo vivamos nosotros. Tenemos que poner la misma emoción", aconseja a los padres en el momento desenvolver el paquete.

"Hay que insistir en que no puede ser todo juguetes ni pueden tener todo lo que piden", apunta, para ir concienciando a los pequeños antes de abrir los regalos. Y en el caso de los juguetes una buena opción son los juguetes educativos, que ayuden en su desarrollo y que a veces también requieren apoyo desde casa para que ganen puntos entre los pequeños.

"Pueden aprender a vestirse como con los bastidores ‘de vida práctica’, que sirven para manejarse con los botones"

Educativos y de 'km 0'

"Para los niños tienes que tener cierta mano izquierda para introducirles en ese tipo de juegos, para que les resulten atractivos", reconoce Eliana García, responsable de Cosas dbbs, una tienda de artículos para bebés de segunda mano de Zaragoza, que ha presentado una línea de juguetes de madera artesanos y sostenibles hechos en Zaragoza, de 'km 0'. No hay luces y sonidos, pero "los colores muy vivos, atractivos, les incitan a entrar en contacto bastante rápido". Eso sí, "implican la colaboración de los padres o los hermanos, no son para tener el niño quieto un rato. Es un juego colaborativo", explica frente a los más tecnológicos. Entre sus clientes hay muchas parejas jóvenes "que tienen mucha conciencia ecológica y que buscan sobre todo que los productos si son nuevos sean de producción local".

Con este tipo de juegos se fomenta también la autonomía. "Pueden aprender a vestirse como con los bastidores ‘de vida práctica’, que sirven para manejarse con los botones, los lazos o las cremalleras", pone como ejemplo. Algunos de ellos siguen los métodos de enseñanza Montessori y Waldorf. Se trata de juegos que se utilizan en algunos colegios para aprender desde geometría (geoplanos) a matemáticas. En la tienda se venden también juguetes de segunda mano, que pueden llevar los padres y encontrar comprador.

Un gran lector dentro de cada niño

En la lista de los cuatro regalos, el último puede ser desde un libro a un juego relacionado con las manualidades o la música, algunas de las actividades que quedan más olvidadas frente a los juguetes mecánicos, muñecas o videojuegos. El libro puede ser visto como un regalo para quienes desde pequeños son ávidos lectores, pero se convierte en un castigo para quienes solo lo ven como una obligación de la clase de Lengua. "Todos los niños llevan dentro un gran lector", asegura Ramona González del Castillo, directora y orientadora del centro Kumon Romareda en Zaragoza. La clave está en encontrar el libro que despierte su interés y crear en casa el ambiente adecuado.

"Los padres muchas veces están pensando más en libros que creen adecuados para la edad o que les gustaría que leyeran"

"Que sean los niños los que los eligen. El que les llame la atención, sin juzgarles", aconseja, para engancharles conectando con sus intereses. "Los padres muchas veces están pensando más en libros que creen adecuados para la edad o que les gustaría que leyeran", advierte, desde el centro que fomenta el autoaprendizaje en varias materias, entre ellas la lectura. Así, aconseja conocer "qué competencia lectora tiene el niño" y no limitarse a ver la edad que indican los libros porque puede que no se ajuste y convierta la lectura "en una tortura" y les genere rechazo.

Otros de los consejos serían ir con ellos a librerías y bibliotecas, que vean leer en casa, que haya libros al alcance de los niños y un pequeño "rincón de lectura". Asegura que "nunca es tarde para enganchar a un niño a la lectura".

Si pese a los intentos por cumplir los deseos de los pequeños y lo que les conviene los regalos no son los que esperaban, la psicóloga ayuda también a reconducir la frustración. "Hay que acompañarles con eso", apunta, con frases como '¿quieres que juguemos?' El tiempo suele ser el regalo más preciado. "Faltan más que juguetes horas de juego. No tiene sentido que tengan millones de regalos si no le vamos a dedicar tiempo", concluye.