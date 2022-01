Cascada de ERTE y cierres en el ocio nocturno por las últimas restricciones en Aragón

Las últimas restricciones sanitarias, que obligan a discotecas y pubs a cerrar a las 2.00 y prohíben el consumo en barra, han provocado una cascada de ERTE y cierres en el ocio nocturno, que ha vivido un fin de año "desastroso" y prevé un "muy mal" comienzo de 2022.

La discoteca Hïde permanecerá cerrada al menos hasta el día 14. "Abrir así no es rentable. Las horas que se nos han quitado suponen el grueso de la facturación", afirmó ayer Miguel Ángel Salinas, gerente del grupo Canterbury.

Al personal que había empezado a trabajar hace apenas tres meses "no se le renovará", y el resto irá al ERTE. "Enero va a ser un mes malísimo. La última semana del año y la primera del siguiente suelen ser las mejores, pero con las nuevas restricciones nos han matado. Desde Nochebuena no se ha vendido nada; hemos perdido todo lo facturado desde noviembre", manifestó.

En la Da Luxe tampoco hay ventas. "He tenido que mandar a 10 personas al ERTE. Llevamos dos fines de semana en los que hemos perdido dinero. Ni siquiera hemos cubierto el coste del personal. Pinta muy mal, estamos muy apurados", reconoció su responsable, Ángel Valios, al tiempo que recordó que en otras comunidades se ha decretado un cierre total "pero a cambio se han garantizado ayudas inmediatas".

La situación es parecida en la Supernova. La discoteca espera abrir el día de Reyes, pero todo dependerá de la demanda. Si lo hace, adelantará su horario a las 20.00 para adaptarse al cambio impuesto por Sanidad. "Lo malo es que, con este formato y estas medidas, la gente no reserva", resumió Igor Acedo, gerente y propietario del complejo Aura junto a su hermano Iván.

Este último reconoció que todos los grandes eventos se han ido cancelando y que en estos momentos "no hay trabajo a la vista". "En el día a día van saliendo cosas, pero para nosotros resulta totalmente insuficiente. Tenemos una mala primavera por delante. Si no hay un cambio de tendencia importante no serán buenos ni enero ni febrero ni marzo", dijo.

El problema es que si estas hubieran sido unas Navidades normales, el sector habrían tenido reservas para afrontar el inicio de 2022. "Pero esta vez salimos de un mes de diciembre horrible, el peor en muchos años, y sin perspectivas laborales", argumentó.

Tanto él como el resto de hosteleros consultados coincidieron en que el perjuicio provocado al sector "no se corresponde con las ayudas que se están recibiendo". Las alternativas son muy limitadas, dado que el popularmente conocido como tardeo "se ha probado ya en otras ocasiones y no ha funcionado".

Esto se vio también en Nochevieja. "La mayoría de los locales cerraron y los que se mantuvieron abiertos no llenaron. El balance no puede ser peor", señaló el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, Alberto Campuzano.

El sector teme incluso que la explosión de casos obligue a endurecer las medidas y vuelva a un cierre total como en otras olas.

La polémica

Por su parte, el Gobierno de Aragón hizo ayer efectivo el pago de 38,8 millones de las ayudas del tercer plan de rescate a la hostelería, anunciado en marzo de 2021. De él se beneficiarán un total de 4.869 empresas, aunque las 1.934 de Zaragoza capital solo cobrarán el 80% de la cantidad demandada, ya que el Ayuntamiento, según incidieron desde el Departamento de Industria, no se ha sumado a la estrategia y "no ha aportado ninguna cantidad".

Desde el Consistorio, no obstante, recalcaron que no se ha recibido ninguna notificación, y que el titular de la Consejería, el también vicepresidente de Aragón, Arturo Aliaga, "no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento a pesar de que se le avisó para firmar el convenio".