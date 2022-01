Atlas Copco cierra el año con 84 millones de facturación, un 3% más

Pese a la escalada en los precios del acero, Atlas Copco, fabricante de grupos electrógenos desde el polígono de Muel, ha conseguido terminar 2021 con un incremento del 3% en la facturación. "Cerraremos con 84 millones en ventas, tres más que el año anterior, que acabó en 81 millones. Es bueno crecer aunque no sea al ritmo de antes de la pandemia", reconoce Juan Cánovas, vicepresidente de Recursos Humanos de esta multinacional sueca. "El empleo lo hemos mantenido", destaca, con 200 empleados en plantilla.

Preocupado por el encarecimiento de las materias primas, no cree que bajen en la primera mitad del año entrante. "Vamos a hacer lo que la mayoría de las empresas, trasladarlo a nuestros productos", admite. El 96% de los grupos electrógenos que produce Atlas Copco son para la exportación. "El último trimestre de 2021 ya ha habido muchos pedidos y este año vamos a fabricar en Zaragoza grupos electrógenos para la planta de Estados Unidos, porque allí no dan abasto. Así que confío en que en 2022 podamos al menos crecer un 10%", anticipa. Asimismo, están apostando porque los equipos electrógenos que fabrican se alimenten con baterías eléctricas y no de combustibles fósiles y que los nuevos modelos de torre de iluminación, que también producen aunque en menor medida, estén alimentadas por baterías de litio. "Nuestro I+D+i va enfocado claramente a la sostenibilidad", indica. Asimismo, reconoce que "beneficiará mucho a nivel empresarial que Zaragoza fuera la elegida por el Perte de automoción, cuyas bases se publicaron recientemente, para implantar la nueva fábrica de baterías eléctricas en España".