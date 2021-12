Segunda Navidad en pandemia en la uci del Clínico: "Aún no hemos dado un alta y la cama ya está adjudicada"

La unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico Lozano Blesa despedirá esta noche el año con una ocupación del 100%, un nivel que mantienen de forma continua desde, al menos, verano de 2020. Un porcentaje que, incluso, aumentó cuando se doblaron boxes o se abrieron espacios adicionales.

Durante toda la pandemia, la uci del Clínico ha atendido a 480 pacientes covid, 17 de ellos en la última ola. En este servicio no hay un momento de descanso, y menos con una plantilla mermada por los permisos que se han intentado respetar en esta época navideña, por cuarentenas entre el personal o por bajas laborales. En este servicio trabajan desde hace ya demasiados meses al límite de su capacidad de 34 camas, con un porcentaje de pacientes covid que ronda el 30%. El jefe de servicio de esta unidad, el doctor Juan José Araiz, asegura que "la situación de los servicios de medicina intensiva es muy dura". "Las circunstancias cambian en cada momento y nos encontramos con menos profesionales, muy agotados física y mentalmente, que tienen que disfrutar de algún descanso. Como cualquier otro ciudadano también salen positivos, y hay que cubrir esas bajas con personal que tiene que doblar turnos, y con ratios de enfermeras por enfermo muy elevadas". El personal de Enfermería, indica, "tendría que encargarse de dos pacientes en la uci, como mucho, y ahora lleva tres o cuatro, y muchos de ellos covid, lo que aumenta la carga de trabajo. No se puede seguir este ritmo de trabajo".

Las segundas Navidades en la uci del Clínico se vivirán con la misma presión y responsabilidad con la que se ha afrontado la pandemia desde la primavera de 2020. El año pasado, por estas fechas, el servicio tenía abiertas otras ucis, el personal estaba repartido por varias unidades, se echó mano de más profesionales y se fichó personal para esos otros espacios: "Pero ahora no hay gente para contratar, ni facultativos ni enfermeros, y muchos profesionales, además, están inmersos de una ope, con excedencias o reducciones de jornada".

"En esta ola no hemos tenido la avalancha de pacientes que había que intubar y conectar a un respirador, como en la primera, cuando hubo que echar mano de respiradores del quirófano o que estaban descatalogados por los almacenes", señala. Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado: "Y nos pilla con muchos pacientes de todo tipo. Cuando nos confinaron desaparecieron los accidentes laborales, de tráfico, se paralizó la cirugía programada... Pero ahora hay mucha más patologías. Las circunstancias cambian y la dureza sigue siendo igual que en la primera ola".

"Asumir la carga de dos años de pandemia es agotador" y resulta "muy complicado mantener un nivel tan alto de trabajo”. "Intentamos que repercuta lo mínimo posible en la atención al paciente, porque el trabajo hay que sacarlo adelante, pero en los profesionales el cansancio es tremendo", resume este intensivista.

En esta fase de la pandemia, la unidad "no está en condiciones ni de doblar camas ni de abrir otras unidades de cuidados intensivos" en otras zonas del hospital. Se llegó a plantear cerrar camas durante estas semanas de Navidad pero "se vio que no era pertinente y se decidió mantener todas abiertas, a costa de asumir más trabajo". La ocupación suele ser completa, tanto por pacientes covid como de otras patologías: "Las pocas camas libres que somos capaces de generar se ocupan incluso antes de dejarlas libres; aún no se ha ido el paciente de alta y ya está adjudicada para otro". Y, como deseo para el Año Nuevo, añade: "Espero que poco a poco, y desde luego será lentamente, la cosa tienda a normalizarse".