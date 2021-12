Lambán reivindica el autogobierno que ha permitido a Aragón experimentar un cambio "espectacular" 

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha dedicado este viernes el mensaje de fin de año a la celebración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía en 2022, ocasión que -a su juicio- permitirá comprobar que el autogobierno ha hecho más grande a la Comunidad, además de permitir recuperar el terreno perdido "después de siglos de decadencia."

En términos de bienestar y prosperidad, Lambán ha afirmado que Aragón es hoy una tierra situada al nivel de otras comunidades, "a las que en otros tiempos mirábamos con envidia y ahora las miramos de igual a igual". Incluso quedando inversiones y actuaciones pendientes por parte del Gobierno de España, "que tenemos que exigir con rotundidad" -ha subrayado-, el cambio experimentado ha sido, según Lambán, "espectacular".

"Somos dueños de nuestro destino. Aragón es una comunidad capaz de desarrollar sus potencialidades y sus anhelos"

El escenario elegido por el presidente para pronunciar su discurso de fin de año ha sido el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, bajo la figura de Ramón y Cajal quien, en 2022, tendrá "una atención especial" por parte de su ejecutivo. Y a escasos metros del monumento al Justicia de Aragón, "decapitado por Felipe II en 1591 por defender nuestros fueros -ha destacado Lambán-, "símbolo del esplendor del antiguo Reino de Aragón, recordatorio visible de que pertenecemos a una comunidad política milenaria, y lugar en el que los aragoneses manifestado en los últimos cincuenta años" para reclamar amnistía y democracia, para oponerse al trasvase del Ebro o para reivindicar la autonomía actual.

El talento, creatividad y esfuerzo de los aragoneses para lograr avances destacados en diversos ámbitos contrasta con el escaso número de habitantes en el conjunto del país, lo que a juicio del presidente aragonés, puede compensarse con más unidad, concibiendo Aragón como un proyecto común, "trabajando juntos para superar las diferencias ideológicas, lo que beneficiará la posición de la Comunidad, capaz de generar tranquilidad y atraer inversiones".

En su discurso, ha valorado que Aragón está constituido en torno a un Estatuto de Autonomía que cumple cuatro décadas de autogobierno que le han brindado la oportunidad de gestionar su propio destino y convertirla en una Comunidad capaz de desarrollar "plenamente sus potencialidades y sus anhelos". Al mismo tiempo, se integra en la nación, defendiendo la Constitución y de las instituciones que la encarnan.

"Nos sentimos parte importante de esta gran nación que es España, y nos declaramos fervientes defensores de la Constitución y de las instituciones que la encarnan, empezando por el rey Felipe VI"

El presidente aragonés ha reiterado el derecho y la obligación de Aragón de ayudar a construir el gran proyecto común de España, con un mismo destino. Razón por la cual, ha defendido una relación de lealtad mutua y de cooperación con el Gobierno de España para afrontar retos como el paro, la financiación autonómica, la despoblación, los problemas del campo, la subida de los precios, la violencia machista o la propia pandemia por el coronavirus.

En ese compromiso con España, Lambán ha mostrado su preocupación por "los intentos de acabar con la Constitución que ha posibilitado los mejores 43 años de nuestra historia". Y ha esgrimido que, en ese contexto, "la falta de entendimiento entre los partidos constitucionalistas permite a los radicales de todos los signos condicionar la política del país, lo cual genera inestabilidad y resta eficacia a las instituciones nacionales" a la hora de afrontar los grandes desafíos.

El Pacto, seña de identidad

Frente a esta realidad, los aragoneses tienen -a juicio del presidente Lambán-, razones propias para el optimismo. Precisamente, ha destacado que el autogobierno ha permitido que, desde 2015, utilizando las competencias del Estatuto, Aragón sea la Comunidad española "con menos paro; una de las que tiene menor tasa de pobreza y desigualdad", con unos servicios públicos y sanitarios que figuran entre los mejores del país; y a que la economía ocupe "posiciones de liderazgo nacional en muchos aspectos".

"Apreciamos mucho el valor del sentido común para tomar decisiones acertadas y parece razonable, por tanto, que actuemos en consecuencia"

Pero lejos de la "autocomplacencia", Lambán ha advertido que "no son tiempos dormirse en los laureles" y ha llamado a prepararse para afrontar un "momento histórico nuevo, que presenta incertidumbres pero que también permite vislumbrar oportunidades nuevas".

Ha recordado que "los aragoneses somos gente talentosa, creativa y esforzada", lo cual ha dado pie a un sistema educativo "admirable"; a un tejido productivo "muy competitivo" y cada vez más internacionalizado; a unas organizaciones sindicales, empresariales y profesionales "muy comprometidas"; a un tercer sector "ejemplar" y a unos creadores "muy brillantes", sin olvidar una posición estratégica "privilegiada".

Pero Aragón cuenta "con el inconveniente de ser pocos en número", de manera que para superar las dificultades y aprovechar las oportunidades, para tener éxito en esta nueva etapa, Lambán ha dicho que confía en "poder trabajar juntos, superando las diferencias ideológicas y concibiendo el territorio "como un proyecto común, porque es evidente el valor de los pactos para generar tranquilidad en el territorio y atraer el interés de los inversores de dentro y de fuera".

"Nos preocupan los intentos de acabar con la Constitución que han posibilitado los mejores 43 años de nuestra historia"

"El valor de la tolerancia y la seriedad frente a la frivolidad y la prepotencia; el valor de la moderación frente al radicalismo; el valor de la transversalidad frente al sectarismo. En resumen, apreciamos mucho el valor del sentido común para tomar decisiones acertadas y parece razonable, por tanto, que actuemos en consecuencia", ha argumentado el presidente aragonés.

VÍDEO | Mensaje de fin de año del presidente de Aragón, Javier Lambán DGA

En ese sentido, como presidente del Ejecutivo aragonés, ha avanzado que activará diferentes foros para que "los aragoneses aportemos ideas, debatamos entre nosotros y tejamos alianzas amplias y poderosas que nos aseguren un lugar confortable en el mundo del porvenir". Como las políticas para los jóvenes, tanto en lo relativo a la Formación Profesional como en materia de vivienda de alquiler, la sanidad pública -en especial la Atención Primaria-, alizanzas en el cuidado de los más vulnerables -personas mayores o con discapacidad-, los servicios sociales, el cambio climático y un modelo energético propio que abarate el coste del consumo doméstico y la actividad productiva.

"Celebramos la Navidad recordando con emoción a las personas fallecidas y abrazando con fuerza a sus familiares y amigos"

Y ha incidido en "apostar" por los sectores estratégicos (agroalimentación, logística, automoción, economía digital, industria farmacéutica, cultura, turismo), con aspiraciones concretas: como el Campus de FP Digital, la potenciación del aeropuerto de Zaragoza, los Juegos de Invierno de 2030 o el impulso de Teruel como "referencia nacional" de la economía circular y la bioeconomía.

El objetivo final para Lambán consiste en llegar al pleno empleo en el año 2024, algo que, a su juicio, "está perfectamente a nuestro alcance", gracias a los fondos europeos, al diálogo social y a la iniciativa empresarial.

"Orgullosos de la tierra que nos vio nacer"

El presidente de la DGA ha comenzado su discurso lamentando que, por segundo año consecutivo, los ciudadanos celebren la Navidad en pandemia y recordando que el Ejecutivo autonómico ha actuado en todo momento "anteponiendo la salud y la vida de los ciudadanos a cualquier otra prioridad". No obstante, se ha mostrado comprensivo con el "cansancio y el escepticismo" de la gente, además de sentir las "repercusiones emocionales y económicas" de las medidas adoptadas, pese a tratar de atenuarse en la mayor medida posible. Por ello, ha conminado a seguir vacunándose y no bajar la guardia con el resto de medidas. "Esta enfermedad la lograremos vencer. No podemos bajar la guardia".

"Amo cada rincón de esta bendita tierra, y consagro todas mis fuerzas al ideal de que nuestros hijos y nuestros nietos vivan mejor que nosotros"

Javier Lambán ha cerrado el discurso poniendo en valor el "sentimiento de ser aragonés". La pasión por la igualdad y la libertad siguen alentando mi vocación política como el primer día. Nunca he estado mejor dispuesto a la lucha para que Aragón destaque como tierra de derechos y de riqueza bien distribuida. Feliz con mi condición de aragonés de pura cepa, como delata de lejos mi propio acento, amo cada rincón de esta bendita tierra, y consagro todas mis fuerzas al ideal de que nuestros hijos y nuestros nietos vivan mejor que nosotros. Y que, por cosmopolitas lleguen a ser, se sientan siempre orgullosos de la tierra que nos vio nacer".

Tras un año muy complicado para el país –y también en lo personal para muchos – el presidente ha deseado salud a los aragoneses, convencido de que "afrontamos un 2022 en el que las cosas van a ir mejor".