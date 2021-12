María Jesús Lorente: "Las empresas nos hemos vuelto especialistas en la gestión del caos"

La economía llega a su segundo final de año consecutivo en el que se otea un horizonte con más dudas que certezas. Aunque la incertidumbre marca el futuro a corto plazo, María Jesús Lorente lanza un mensaje de esperanza: "Todas las tormentas terminan amainando".

La llegada de las vacunas permitía esperar un 2021 más o menos positivo para las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo ha ido el año?

Las expectativas eran buenas. Con las vacunas y la llegada de los fondos europeos, teníamos claro que la economía se podía recuperar. Empezaron a entrar turistas y la hostelería, la restauración y el turismo se reactivaron. Pero a la vuelta del verano vino la tormenta perfecta, esa que nadie quiere.

Los nubarrones se empezaron a formar cuando el precio de la luz inició su escalada.

Sí, y eso es algo que las pequeñas y medianas empresas no pueden sostener. Hay gente que está cerrando, o que no puede contratar a más trabajadores por lo que suben los costes. A eso hay que sumar la subida de las materias primas, la crisis de los microchips, el encarecimiento del transporte de los contenedores... Cuando conseguimos bajar la incidencia del virus, nos ha venido esta tormenta perfecta.

Las perspectivas, por tanto, no parecen demasiado buenas...

Nos espera un invierno complicado, de altas turbulencias y muy frío.

Muchas empresas ya vienen de un largo invierno económico... ¿Cómo ha afectado la pandemia a las pequeñas y medianas empresas?

Esta crisis no ha golpeado de igual manera a toda la economía: la biotecnología, la agroindustria y la industria en general han ido bien. Pero vamos a ver cuál es nuestra realidad: más de la mitad del tejido empresarial aragonés es del sector servicios y de consumo. Ahí sí ha golpeado, porque los hoteles, bares, restaurantes y comercios han sufrido limitación de aforos, cierres y aperturas, ERTE... El denominador común ha sido el de la incertidumbre, y una empresa no puede vivir ni sobrevivir con incertidumbre, ni con ambigüedad, ni con volatilidad.

Necesitan confianza.

Claro, y seguridad jurídica, seguridad política y hasta seguridad internacional. Si todo eso lo perdemos, mal vamos. Si yo no sé si puedo o no sacar a la gente del ERTE; si no sé si en mi barra puedo dar servicio o no; si me contratan una boda y les digo que no pueden hacerla pero me quedo con los suministros que he comprado... La gente no es consciente del drama que viven estos negocios.

¿Cuáles son los retos para 2022?

Igual peco de ilusa, pero veo que tenemos cosas para salir adelante. En este país llevábamos un atraso importante en la digitalización, pero ahora en un año hemos corrido lo de seis. Muchas empresas que en condiciones normales hubieran tenido que cerrar, han aguantado porque han podido llegar a más mercados y clientes. Hay que seguir por ahí, y también mejorar en la formación. Es el momento de apostar por la FP, pero de una FP de acuerdo con la demanda necesaria.

Ahora empezarán a llegar los fondos europeos. ¿Qué espera de ellos?

Bien utilizados, tienen que ser fundamentales para salir adelante. Tendría que repercutir al cien por cien en las empresas. Quiero que lleguen de forma capilar a todo el territorio y que sean una solución para poder ser más competitivos, más productivos, más innovadores, y para tener empresas más fuertes. Se sabe que a las grandes empresas llegarán, pero queremos saber cómo nos va a llegar a las pequeñas y medianas.

¿Un deseo para 2022?

Pediría a todas las pymes y autónomos que crean en ellas, que intenten crecer y posicionarse. Y a la ciudadanía, que apueste por nuestro tejido empresarial.

¿Quién es?

María Jesús Lorente es presidenta de Cepyme Zaragoza y vicepresidenta de Cepyme Aragón. Licenciada en Derecho, actualmente es socia fundadora y consejera delegada de la empresa Bioknostic. Además, es profesora asociada en la Universidad de Zaragoza. En 2021 ha recibido el premio Socia de Honor de Arame y en 2018 fue una de las pregoneras de las fiestas del Pilar de Zaragoza.